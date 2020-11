Metallrohr auf Straße gelegt

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen unbekannten Täter. Dieser versteckte ein etwa zehn Zentimeter langes und etwa ein Zentimeter dickes Metallrohr in einem Dreckhaufen auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen dem Bauhof und dem Kaltbrunnweiher in Höhe des Egelsees. Am Sonntag gegen 8 Uhr überfuhr der 53-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns mit dem Hinterreifen seines Ackerschleppers das Rohr. Der Reifen wurde beschädigt, es entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Überlingen, 07551 / 80 40.