Mehrere Gullydeckel herausgehoben

Auf der Kreisstraße im Bereich des Friedhofes Baitenhausen hat ein Unbekannter mehrere Gullydeckel am Straßenrand entfernt, so die Polizei. Einen Straßenpfosten warf der Täter in einen der offenstehenden Schächte. Ein Zeuge bemerkte die geöffneten Gullys am frühen Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr und verständigte die Polizei. Diese verschloss die Löcher wieder. Die Straßenmeisterei wurde über den Vorgang informiert.