Meersburger Festhalle mutwillig zerstört

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in die Meersburger Festhalle im Sommertalweg eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Täter zahlreiche Fensterscheiben und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Halle warfen sie einen Kühlschrank eine Treppe hinunter und schmissen Klappstühle auf das Festhallenparkett. Darüber hinaus rissen die Unbekannten eine Notausgangsbeleuchtung sowie eine Lichtkastentür mutwillig ab und entwendeten drei Feuerlöscher. Zwei dieser Löscher konnten in einem nicht weit entfernten Waldstück, teilweise ausgelöst, aufgefunden werden. Der angerichtete Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07532 / 434 43 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.