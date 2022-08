Meersburg feiert 46. Bodensee-Weinfest

Die Stadt Meersburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit Weinbaubetrieben des Anbaugebiets Baden, Bereich Bodensee, seit 1974 das Bodensee-Weinfest. Am Freitag, 9. September, wird Bürgermeister Scherer laut Mitteilung gemeinsam mit der Bodensee-Weinprinzessin das diesjährige Fest eröffnen.

Das „46. Weinfestglas“ dient als Eintritt für die drei Festtage und kann für fünf Euro an den Eintrittskassen erworben werden. Das Konzert der Knabenmusik Meersburg am Sonntag sei auch dieses Jahr ein Höhepunkt des Bodensee-Weinfestes.

Am zweiten Sonntag im September findet jedes Jahr deutschlandweit der „Tag des offenen Denkmals“ statt. In Meersburg bietet sich dadurch ein ergänzendes, kulturelles Programm während des Weinfest-Sonntages. Unter dem Thema: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz – Geschichte(n) im vineum bodensee“ lädt deshalb das moderne Meersburger Weinmuseum, das sich innerhalb des Festgeländes befindet, am Sonntag, 8. September, zum Besuch ein. Die einstündigen Führungen starten jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr. Treffpunkt ist an der Weinfestkasse neben Jufa oder in der Eingangshalle des vineum bodensee. Anmeldung über die Abteilung Kultur und Museum, Tel: 07532 / 440 260 oder info@vineum-bodensee.de.