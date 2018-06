Meersburg: Fahrradfahrer fährt gegen Autotür und stürzt

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Dienstagmorgen beim Öffnen seiner Pkw-Tür einen Radfahrer übersehen. Der 22-Jährige stieß gegen die Türkante und stürzte. Hierbei zog er sich eine stark blutende Wunde an einer Hand sowie Prellungen und Schürfwunden zu. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur Behandlung ins Spital nach Überlingen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand circa 600 Euro Schaden. Der Unfall ereignete sich in vor einem Lokal in der Bismarckstraße, wo der Autofahrer seinen Fiat Doblo am Ende des dort verlaufenden Fahrradwegs geparkt hatte.