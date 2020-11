Meersburg erhält Siegel „Weinsüden Weinorte“

Als einzige Stadt in der Weinregion Bodensee wird Meersburg mit dem neuen Gütesiegel der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) ausgezeichnet. Das Siegel „Weinsüden Weinorte“ prämiert erstmals Städte und Gemeinden, die auf eine lange Geschichte des Weinbaus zurückblicken und über die Jahre ein breites weintouristisches Angebot entwickelt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei 53 Bewerbern sah die TMBW ihre Kriterien erfüllt.

„Wein ist das verbindende Element, das die Region Bodensee als kulturelle Einheit zusammenhält. Mit der seit Jahrhunderten gewachsenen und vielschichtigen Weinbautradition steht Meersburg stellvertretend für dieses heterogene und vielseitige Weinbaugebiet“, befindet Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT).

Zahlreiche weintouristische Angebote bringen Besuchern wie Einheimischen den Meersburger Wein in all seinen Facetten näher: Weinerlebnistage, allgemeine Kellerproben, Jungweinproben, Holzfass-Kellerproben, historische Weinproben, biblische Weinproben, musikalische Weinproben und vieles mehr. Geführte Wanderungen mit Verkostungen von Hof zu Hof sowie auf dem Weinkundeweg, von Meersburg über Stetten nach Hagnau runden das Erlebnis Wein in Meersburg ab. Geschichte ein weiterer Anziehungspunkt. Auf 600 Quadratmetern und über zwei Etagen bietet es einen interaktiven und sinnlichen Rundgang zur Kulturgeschichte des Weins. Gefragt sind die Führungsangebote des modernen Museums im Baudenkmal aus dem 17. Jahrhundert. Nach einem Rundgang durch die Dauerausstellung können wahlweise drei oder fünf Weine aus der gesamten Bodenseeregion verkostet werden. Speziell für das „vineum bodensee„ entwickelte Weinaufstriche und edle Weinschokoladen aus Meersburger Weinen setzen zusätzliche, individuelle Akzente.