Meersburg bekommt Besuch aus dem 13. Jahrhundert

Die Burg Meersburg bekommt am Wochenende, 13. und 14. August, wieder neues Leben eingehaucht. Denn dann stehen die alten Mauern unter dem Motto „Belebte Burg“. Es wird mittelalterliches Leben aus der Zeit des 13. Jahrhunderts und des Spätmittelalters, 15. Jahrhundert, gezeigt. Die Besucher können dabei Staunen und Lernen und für die Kinder – auch die großen – sind Mitmachaktionen geplant. Auch haben Ritter aus dem 13. Jahrhundert ihr Kommen angekündigt, schreiben die Veranstalter in einer Vorschau. Die Burg ist an beiden Tagen während der Öffnungszeiten des Museums belebt. Es gelten die normalen Eintrittspreise, es gibt keinen Aufpreis für die „Belebte Burg“.