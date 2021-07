Meersburg als begehbare Museumslandschaft

In Meersburg findet von Mittwoch, 28. Juli, bis 7. November die Kooperationsausstellung zwischen Neuem Schloss Meersburg, Galerie Bodenseekreis im Roten Haus und Museum Vineum Bodensee unte dem Titel „Das Zweite Gesicht – Verwandeln, Entlarven, Erscheinen“ statt. Die Ausstellung ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Eröffnung erfolgt am Mittwoch, am 28. Juli, um 18.30 Uhr im Reithof des Staatsweingutes. Am Eröffnungstag sind die Ausstellungen bis 21.30 Uhr zugänglich, teilt die Stadt Meersburg mit.

Seit alters her offenbart sich manchen Menschen die geheimnisvolle Gabe des „Zweiten Gesichts“ – sie enthüllt das Unsichtbare und zeigt, was hinter den Dingen steckt. „Was verbergen wir, was möchten wir sein, in was verwandeln wir uns?“. Die große Sonderausstellung „Das Zweite Gesicht“ in Meersburg beschäftige sich mit genau diesen Fragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dafür verwandelt sich die Stadt für mehr als drei Monate in eine begehbare Museumslandschaft. Im Neuen Schloss, der Kreisgalerie im Roten Haus und im Museum Vineum Bodensee können Besucher an drei Orten zugleich das Wechselspiel menschlicher Rollen und Identitäten sinnlich erleben.

Nach „Fotografie in Oberschwaben – Landschaft, Leute, Licht“ im Jahr 2013 und „ Zauber der Kunst – Schätze aus der Sammlung Bodenseekreis“ im Jahr 2014 ist dies die dritte Kooperationsausstellung zwischen Stadt, Kreis und Land.

Die drei Schauplätze der Ausstellung spannen einen weiten Inszenierungsbogen, der sich zwischen Installation, Videokunst, Malerei, Skulptur, Fotografie und Film bewegt. Mit den künstlerisch geschaffenen Bildern wird dem Publikum eine innere Reise angeboten, die auch die psychologischen Blickwinkel des Themas auslotet. So wird das komplexe Phänomen des menschlichen Rollenwandels in anschaulichen Szenarien erfassbar.

Im Zeichen des „Verwandelns“ stehe das Vineum Bodensee. Das Kulturamt Meersburg lässt Besucher in einer dreidimensional begehbaren Installation auf sinnliche Weise Transformation erfahren. Im Roten Haus zelebriert die Galerie Bodenseekreis das „Entlarven“ – künstlerische Medien führen bis an die Abgründe menschlicher Existenz. Im Neuen Schloss lassen die Staatlichen Schlösser und Gärten unter dem Motto „Erscheinen“ die Welt der Stars und Sternchen aufscheinen.