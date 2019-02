Marcus Samsa kommt für einen Tag in seine Heimat

Für Marcus Samsa wird der 9. Februar sicherlich ein Meilenstein auf seinem langen Weg zurück in den Alltag sein. Der am 12. November 2018 bei einem Badeunfall auf Bali schwer verunglückte 40-Jährige wäre fast gestorben. Knapp zwei Monate später kehrt er erstmals wieder in seine Heimat zurück – auch wenn es nur für einen Tag ist, schreiben seine Angehörigen in einer Mitteilung.

Es gäbe auch einen guten Grund, warum er kommt. Zum Einen gehe es ihm mittlerweile wieder so gut, dass er die Klinik kurzzeitig verlassen kann, zum Anderen finde am Samstag, 9. Februar, ein Benefizkonzert für ihn im Augustinum Meersburg statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Idee dazu stammt von Pianistin Daria Fenske aus Lübeck, die im Dezember an gleicher Stelle ein Konzert gab und von dem Vorfall erfuhr. Nach Absprache mit dem Augustinum Meersburg, das den Theatersaal kostenlos zur Verfügung stellt, steht der Aktion nun nichts mehr im Wege. Der absolute Höhepunkt allerdings dürfte der Besuch von Marcus Samsa selbst sein, freuen sich die Angehörigen.

Das Konzert ist kostenlos, wobei um Spenden für Marcus Samsa gebeten wird. Der 40-Jährige hatte keine Auslandskrankenversicherung und muss die Not-Operation sowie den Rücktransport aus Bali selbst bezahlen. Auch wenn bislang mehr als 125 000 Euro gesammelt wurden, reiche die Summe immer noch nicht, um mindestens die Unkosten zu decken, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Abend soll aber auch ein Dankeschön an all diejenigen sein, die bereits gespendet haben.

Auch die Haltnau beteiligt sich an dem Abend mit einem Sektempfang. Das Konzert von Daria Fenske, die auf ihre Gage verzichtet, präsentiert eine Auswahl an Werken von Frederic Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert sowie moderne Bearbeitungen von Glenn Miller, Udo Jürgens, Vincent Youmans, Richard Clayderman und vielen anderen. Sie führt selbst durch den Abend und erzählt dabei Wissenswertes und Amüsantes über die Komponisten und deren Werke.