Mara Tastan wird als Schüler-Botschafterin für ein Jahr in die USA geschickt

Mara Tastan aus Stetten erhält für ein Jahr ein Stipendium für einen Aufenthalt bei einer Gastfamilie mit dem Besuch einer High School in den USA. Der Schülerin des Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg hat laut einer Mitteilung wurde das Stipendium von Bundestagsaabgeornetem Volker Mayer-Lay (CDU) verliehen bekommen.

Bei der Verabschiedung im Rahmen des Dorffestes, zeigte sich Bürgermeister Daniel Hess stolz, dass eine Bürgerin der kleinsten selbstständigen Gemeinde am Bodensee die Region in den USA vertreten dürfe. „So wie ich Mara kennen gelernt habe, macht sie das ganz super“, so der Bürgermeister. Volker Mayer-Lay wünscht „der taffen und selbstbewussten Mara“ tolle Erlebnisse und wunderbare Erfahrungen.

Mara Tastan wird in einer Stadt nördlich von Chicago am Lake Michigan leben. Sie hat bereits Kontakt mit der Gastfamilie aufgenommen. Noch in diesem Monat wird Mara zu ihrer Reise aufbrechen.