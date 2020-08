Mann verweigert Maske und beleidigt Polizisten

Weil er am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr sowohl die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Dr.-Zimmermann-Straße in Meersburg wie auch die gerufenen Polizeibeamten beleidigt hat, gelangt ein 68 Jahre alter Mann nun zur Anzeige.

Angaben der Polizei zufolge wollte der Mann das Geschäft wiederholt ohne Mundschutz betreten. Als die Filialleiterin ihn darauf hinwies, dass er ohne Mund-Nase-Schutz nicht in das Geschäft dürfe, schrie er Nazi-Parolen herum und beleidigte die Frau. Als diese ihn des Geschäfts verwies, drohte er sie mit einem Gehstock zu schlagen, schreibt die Polizei.

Die Frau verständigte die Polizei, die den Mann zwar zum Gehen bewegen konnte, allerdings ebenfalls beleidigt wurde. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen seiner verbotenen Äußerungen sowie wegen Bedrohung und Beleidigung.