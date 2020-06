Mann stiehlt Geld und Lebensmittel

Ein 61-Jähriger hat am Sonntagnachmittag aus einem Gebäude in der Harlacher Straße in Stetten Bargeld und Lebensmittel entwendet. Wie die Polizei berichtet, gelangte über eine offenstehende Tür in das Gebäude und konnte von der Geschädigten und einem Zeugen, nachdem sie den Diebstahl bemerkten, kurze Zeit später aufgegriffen und an die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten übergeben werden. Den Herrn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.