Mann soll Frau unter Kleid fotografiert haben

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag um 10.30 Uhr in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen einer Frau unter ihr Kleid fotografiert haben. Der Polizeiposten Meersburg hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Angerempelt und dann geflüchtet

Laut Polizeibericht rempelte der Täter die Fußgängerin demnach zunächst an und machte dann mit einem Mobiltelefon ein Foto, was die Frau jedoch bemerkte. Anschließend rannte er zu seinem silbernen Kombi und flüchtete. Der Mann wird als etwa 27 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit braun-rötlichen Haaren und bekleidet mit einem grünen Poloshirt beschrieben.