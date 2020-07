Männer landen in Krankenhaus und in Ausnüchterungszelle

In der Dr.-Zimmermann-Straße in Meersburg ist es am Dienstag kurz nach 16.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 55 und 25 Jahre alten Männern gekommen. Laut Polizeibericht waren beide ziemlich betrunken.

Passanten wurden auf die Streithähne aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst, nachdem der Jüngere der beiden mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung regungslos zusammenbrach. Nach notärztlicher Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers wurde der 25-Jährige schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 55-Jährige verhielt sich gegenüber den Passanten und dem Rettungsdienst sowie den Polizeibeamten sehr aggressiv. Bei ihm wurde schließlich ein Atemalkoholwert von etwa drei Promille festgestellt. Der Mann wurde anschließend auf richterliche Anordnung aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen.