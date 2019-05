Keine Reise in die Vergangenheit – diese Ballade reist in unsere Zeit: Bernhard Stengele entführt in seinem Programm anlässlich der Meersburger Droste-Literaturtage (23. bis 26. Mai) am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Vineum Bodensee (Vorburggasse 11) in die Welt der deutschen Balladen und Gedichte.

Mal einfühlsam-zärtlich, mal hochdramatisch-realistisch spricht und singt er lyrische Texte aus sechs Jahrhunderten, wie der Veranstalter in der Pressemitteilung schreibt. Er lasse sein Temperament und seine Sprachkunst blitzen, erzählend vor den Augen des Publikums die farbenprächtigsten Bilder entstehen. Zeige mit aufgerecktem Arm in den Himmel, aus dem die Wolkenbrüche herabstürzen. Schaue erschrocken ins aufgewühlte Meer, „wo es wallet und siedet und brauset und zischt“.

Komplettiert wird der Rezitator durch Paul Amrod am Klavier. Der in Deutschland lebende New Yorker flaniert leichthändig zwischen eigenen und fremden Kompositionen, zwischen Jazz und Klassik, und findet dabei doch immer den rechten Ton. Von einem „balladesken Traumteam“ war in einer Kritik die Rede.

Exklusiv für die Droste-Literaturtage bringt das Duo gemeinsam mit der jungen Cellistin Milena Ivanova zwei wichtige Gedichte der Droste zu einem Melodrama mit Zwischenspiel und Lied zur Uraufführung.

Bernhard Stengele absolvierte seine Schauspiel-Ausbildung an der Schule Philipp Gaulier und Monika Pagneux in Paris, spielte dann an der Theaterwerkstatt Hannover, beim Tanztheater Skoronel in Berlin, am Stadttheater Konstanz und am Staatstheater Saarbrücken, bevor er sich hauptsächlich der Regie zuwandte. 2003 wurde er Schauspieldirektor am Mainfranken-Theater Würzburg, wo er mehrfach bei den Bayerischen Theatertagen ausgezeichnet wurde. Seine Arbeit errang internationale Anerkennung und Aufmerksamkeit. Insbesondere die Produktion „Der Hauptmann von Köpenick“ mit Ouelgo Tené in der Hauptrolle wurde von Medien und Publikum kontrovers besprochen.

Paul Amrod verfiel bereits als Kind dem New Orleans Blues und erhielt einen Teil seiner Ausbildung auf den Straßen von New York. Er studierte an der Juilliard School in New York Komposition und machte eine Ausbildung zum Dirigenten. Unter der Leitung von Leonard Bernstein befasste er sich mit Chormusik. Als Dirigent arbeitete er mit dem Juilliard-Orchester und dem Hudson Valley Symphony-Orchester zusammen. 1980 erhielt er den National Endowment of the Arts Award for Jazz Composition. Er tingelte viele Jahre in der New Yorker Jazz-Szene.

Milena Ivanova war von 2000 bis 2006 an der Hochschule für Musik Würzburg als Frühförderungsstudentin in der Violinklasse von Conrad von der Goltz. 2012 machte sie ihr Diplom für Violoncello an der Hochschule für Musik Würzburg. Zurzeit unterrichtet sie im Fach Cello am Erlanger Musikinstitut.