Lotto-Glück: 5000 Euro für Hagnauer Museum

„Museums-Glück“ heißt die aktuelle Verlosung von Lotto und Museumsverband Baden-Württemberg. Dabei erhalten echs Gewinner jeweils 5000 Euro – darunter ist dieses Mal auch das Hagnauer Museum.

„Wir wollen den nichtstaatlichen Museen gerade in diesem schwierigen Jahr unter die Arme greifen – und das tun wir mit dem ‚Museums-Glück’“, erklärt betont Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker.. „Weil wir den Lotto-Museumspreis wegen des Lockdowns nicht qualitativ ausschreiben konnten, haben wir die Gesamtsumme auf 30 000 Euro erhöht und gemäß des Lotto-Prinzips verlost.“ Jan Merk, Präsident des Museumsverbands Baden-Württemberg und Juror, führt weiter aus: „Das Preisgeld ist eine sehr willkommene Finanzspritze für jene Museen, die vor allem ehrenamtlich betrieben werden. Das heißt: Zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ehrenamtlich tätig sein.“ Dieses Jahr haben sich rund 240 Museen beteiligt.

Das Hagnauer Museum im Hof möchte mit dem Preisgeld sein Vermittlungskonzept modernisieren und plant die Digitalisierung der Ortsgeschichte sowie den Einsatz von Audio-Guides. Gewonnen haben außerdem das Museum am Lindenplatz in Weil am Rhein, das Muschelkalkmuseum Hagdorn in Ingelfingen, das Weinbaumuseum Erlenbach, das Jüdische Museum Emmendingen und das Archäologische Hegau-Museum in Singen.