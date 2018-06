Lob für nachhaltiges Wirtschaften

Der Stiftungsrat hat am Dienstag den Haushalt für das laufende Jahr mit einem Gesamtvolumen von 831000 Euro einstimmig beschlossen. Die Stiftungsräte lobten das nachhaltige Wirtschaften von Spitalverwalter Peter Kemmer. Lobende Worte gab es auch für den aktuell mit der Note 1, 1 ausgezeichneten Eigenbetrieb, das Alten- und Pflegeheim Dr. Zimmermannstift, das ebenfalls von Kemmer geleitet wird.

In Bezug auf zu sanierenden Gebäude- und Wohnungseigentum im Besitz des Spitals sahen die Räte dringenden Handlungsbedarf. Der Spitalverwalter selbst sprach in dem Zusammenhang von einem „Sanierungsstau“.

Allein in die Sanierung eines Gebäudes in der Unterstadtstraße fließen rund 55000 Euro. Dort sind laut Kemmer weitere Häuser sanierungsbedürftig, ebenso in der Stefan-Lochner-Straße. Das sei auch der Grund für rückläufige Rücklagen, die zu Beginn des Haushaltsjahres mit rund einer Million Euro „deutlich geringerer“ ausgefallen sind als noch in den Vorjahren. Rücklagenentnahmen sind keine geplant. Die Schulden belaufen sich wie gehabt auf 1,9 Millionen Euro, resultierend aus einem Lakra-Darlehen und der Lichtenwiesen-Sanierung. Weitere Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Was den Eigenbetrieb Dr. Zimmermannstift in der Kurallee angeht, sieht der Wirtschaftsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von rund drei Millionen Euro vor. Der Vermögensplan wird auf 382000 Euro festgelegt.

Michael Gilowsky (Umbo) betonte das „seit Jahrzehnten nachhaltige Wirtschaften“ des Spitalverwalters. Er prognostizierte weiter steigende Lohnkosten im Pflegesektor. Zukünftig werde der Stiftungsrat nicht umhin kommen, Heimentgelte häufiger zu erhöhen und Mieten bei spitälischen Mietwohnungen regelmäßig anzupassen.

Peter Schmidt: Altenheim ist „Herzstück des Stifts“

Boris Mattes (SPD) interessierte sich für das neu strukturierte Pflegestufensystem von vormals drei auf fünf und die Auswirkungen. Kemmer meinte, gerade die 60 Prozent dementen Bewohner profitierten von der Differenzierung. Weil keine Doppelzimmer mehr erlaubt sind, sollen außerdem die beiden noch vorhandenen für die Wohngruppenbetreuung von an Demenz Erkrankten genutzt werden. Peter Schmidt (CDU) bezeichnete das Altenheim als „Herzstück des Stiftes“, Markus Waibel (FWV) wies auf die erneut tolle Benotung hin. Monika Biemann(Umweltgruppe) wünschte sich künftig mehr Erträge im Bereich Spitalwald.