LKW-Fahrer hat 2,8 Promille Alkohol im Blut

Bei einem 59-jährigen Lastwagenfahrer hat die Polizei am Dienstag einen Blutalkoholwert von 2,8 Promille festgestellt. Der Mann wurde am Nachmittag von der Polizei bei Hagnau angehalten, nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet hatten. Ein Atemalkoholtest erbrachte demnach einen Wert von über 2,8 Promille. Die Beamten veranlassten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Der Lastwagen wurde abgestellt, der Mann gelangt zur Anzeige und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, nachdem er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.