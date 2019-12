Literatur, Musik und Kunst im Vineum

Voller Kulturkalender in Meersburg: Die Abteilung Kultur und Museum der Stadt Meersburg sowie des Vineum Bodensee haben zusammen ein Programm für 2020 erstellt.

Ein Höhepunkt soll laut Pressemitteilung die Sonderausstellung unter dem Titel „Die 1920er in Meersburg – Vision einer besseren Zukunft?“ werden. Fünf Jahre nach der Sonderausstellung über Franz Anton Mesmer, die damals im halbfertigen Vineum über 6000 Besucher anzog, wird der Veranstaltungssaal erneut auf eine außergewöhnliche Weise inszeniert werden. Ausstellungsgestalterin Sharonah Lüderitz und das Kuratorinnenteam, Helga Müller-Schnepper, Lisa Streif und Christine Johner, setzen Traum und Albtraum einer spannenden Zeit in Szene. Eröffnung ist am 26. Juni 2020.

Das Veranstaltungsformat „Kultur unterm Dach“ startet gleich im Januar mit einem alten Bekannten, dem Kabarettisten Martin Sommerhoff, der eine Essenz seiner 33 Jahre währenden Bühnenkarriere nach Meersburg bringt. Im März, anlässlich des internationalen Weltfrauentages, präsentiert die Sängerin Anja Gutgesell die drei Grandes Dames der musikalischen Emotion: „Streisand-Piaf-Dietrich“.

Am 15. März erobern junge Meersburger Talente die Bühne in der Reihe „Kaffee, Kuchen und Konzert“. Das Veranstaltungsformat, das die Tradition von Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag in ein Konzert integriert, sprengt jedes Mal die Besucherkapazität des Veranstaltungssaals im Vineum. Am 21. November folgt mit der Aufführung „Die Bluse“ eine Kooperation mit dem Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Bei den Stehkonzerten von „Torkel trifft…“ bringt die Band Tunefisch den irischen Paddys-Day nach Meersburg und im Herbst gibt das Friedrichshafener Zeppelin-Ensemble sein Debüt in der Torkelhalle. Zum dritten Mal finden die Meersburger Konzert-Gespräche mit dem Ensemble Modern statt, die den Hölderlin-Zyklus des im Oktober dieses Jahres verstorbenen Komponisten Hans Zender vollenden werden. Begleitend zum Konzert findet im April 2020 ein Symposium statt.

Die internationalen Schlosskonzerte sind 2020 mit insgesamt neun Konzerten im Kulturprogramm vertreten. Mit dem Kinderkonzert „Der kleine Doppeldecker“ und Künstlern der Südwestdeutschen Philharmonie und des Stadttheater Konstanz sind sie zu Gast im Vineum. Im Rahmen des Bodenseefestivals finden 2020 drei Konzerte im Spiegelsaal des Neuen Schlosses statt. In einem neuen Format des Festivals ist auch das Vineum eine Spielstätte geworden. Am 16. Mai findet unter dem Titel „In vino musica“ ein Wandelkonzert mit Kammermusik und Weindegustation statt.

Die Stadtbücherei im Vineum präsentiert am 5. November den Bestsellerautor Oliver Pötzsch mit dem neuesten Band der Serie „Die Henkerstochter“. Mit der blauen Stunde lädt Vineums-Leiterin Christine Johner zum abendlichen Rundgang mit Weinprobe ein und auch für die Meersburger Wein-Gespräche ist im Dezember eine Wiederauflage geplant.

Vom 21. bis zum 24. Mai dreht sich alles um die Literatur und zwar bei den Droste-Literaturtagen. Der Eröffnung mit dem Droste-Poetry-Slam auf der Burg folgt eine Lesung im Fürstenhäusle, ein Abend, der der Berliner Sängerin Claire Waldoff gewidmet ist mit Anne Simmering und ein literarisches Frühstück mit „Goethes Italienischer Reise“ und dem Schauspieler Christian Schmidt, der Sängerin Sonja Koppelhuber und dem Pianisten Ulrich Pakusch.