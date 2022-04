Lesung mit Schriftsteller Arnold Stadler im Neuen Schloss Meersburg.

Die Galerie Bodenseekreis lädt am Donnerstag, 28. April um 18.30 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „MIN.MAX“ zur Lesung mit Arnold Stadler in den Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg ein. Der Schriftsteller und Büchner-Preisträger liest aus seinem Buch „Jakob Bräckle – Auf dem Weg nach Winterreute“ vor, in dem er die einst ländliche Welt Oberschwabens in eindrucksvollen sprachlichen Bildern auferstehen lässt und das Leben des Malers und Bauernsohnes Jakob Bräckle aus Winterreute erlebbar macht.

Für einen Besuch der Lesung ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 07541 20 46 400 oder per Mail unter kreiskulturamt.sekretariat@bodenseekreis.de erforderlich. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt drei Euro. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Arnold Stadler wurde 1954 in Meßkirch geboren. Er studierte katholische Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Für sein Schaffen erhielt er bedeutende Literaturpreise, darunter den Georg-Büchner-Preis für seine autobiographisch gefärbten Romane.

Die Gemälde von Bräckle können im Zusammenhang mit der Lesung in der Ausstellung „MIN.MAX“ in der Galerie Bodenseekreis angesehen werden. Die Präsentation im Roten Haus am Meersburger Schlossplatz zeigt vier „Klassiker“ vom See und Oberschwaben. Gemälde und Grafiken von Jakob Bräckle, Max Ackermann, Julius Bissier und Horst Beck werden dabei zeitgenössischen Skulpturen von Herbert Stehle gegenübergestellt. Die Schau spürt dem Prinzip der klassischen Moderne nach, mit minimaler Form maximalen Ausdruck zu erreichen. Dabei entstehen überraschend ästhetische Eindrücke. Die Ausstellung ist noch bis 12. Mai zu sehen.