Das Amtsgericht Konstanz hat sich Ende vergangener Woche mit dem Streit zweier ehemaliger Liebender auseinandergesetzt. Das Paar traf sich vor Gericht wegen der Anklage der räuberischen Erpressung mit Körperverletzung.

Auf der Suche nach einem besseren Leben haben sich die heute 37-jährige Frau aus Sri Lanka und der 36-jährige Mann aus Pakistan vor acht Jahren auf Zypern kennengelernt. Bald wurde in Sri Lanka nach muslimischem Ritus geheiratet, danach zog das Paar nach Griechenland. Weil sie dort weder Wohnung noch genug zu essen hatten, beantragten die beiden vor fünf Jahren Asyl in Deutschland. Die nicht anerkannte Ehe nach muslimischem Recht, abgelehnte Asylanträge und schließlich befristete Duldungen sorgten dafür, dass sie vier Jahre lang in mehr als 400 Kilometer weit auseinander liegenden Einrichtungen untergebracht wurden. Er in Passau, sie am Bodensee. Dort ist der Traum von einer gemeinsamen Zukunft im Mai 2017 nach einem handgreiflichen Streit um einen 500-Euro-Schein endgültig zerplatzt. Die 37-Jährige erlitt dabei den Verlust des Geldes und eine Rippenprellung.

Verzögerung sorgt für Probleme

Der 36-Jährige berichtete von einer gemeinsamen Zukunft mit einem Imbissladen am Bodensee, die er zusammen mit seiner Frau geplant habe. Eine Dolmetscherin für Englisch übersetzte. Dafür habe man auch Geld angespart, nachdem beide Jobs in der Gastronomie gefunden hatten, er in Passau, sie in einer Seegemeinde. Und es sollte nach deutschem Recht geheiratet werden. Alles habe sich aber verzögert, weil er seinen Pass in Griechenland verloren habe.

Lagen deshalb die Nerven blank, als es im Mai 2017 zu dem bösen Streit kam? Dazu wollte der Angeklagte vor Gericht nichts sagen. Man erfuhr nur, dass auch er damals leichte Verletzungen erlitten haben soll.

Seine immer noch schwer enttäuschte Frau wurde deutlicher. Mit Hilfe einer Dolmetscherin für Tamil berichtete sie im Zeugenstand, wie ihr Mann ihr damals sogar zweimal den Geldschein entrissen hatte. Schon nach dem ersten Übergriff hatte sie die Polizei gerufen. Diese stellte schließlich nach Ermittlungen bei ihrer Bank fest, dass die Frau rechtmäßige Besitzerin des Geldscheins war, und erteilten ihrem Mann einen Platzverweis. Als der Mann dann trotzdem wieder vor der Tür stand, ließ die Frau ihn tatsächlich herein. Er habe sich entschuldigen wollen, berichtete sie weinend, und sie habe ihn immer noch geliebt. Gleichzeitig wusste sie aber, dass er in Passau eine neue Freundin hatte. Von der sei sie mehrmals angerufen und beschimpft worden, klagte sie.

Anstelle einer Versöhnung kam es nun wiederum zu deutlichen Meinungsverschiedenheiten. Und wieder habe ihr Mann ihr den Geldschein aus der Hand gerissen. Dabei sei kochendes Wasser aus einem Topf auf ihn gespritzt, den sie in der anderen Hand gehalten habe, um Tee aufzugießen. Daraufhin habe er gegen sie getreten, sie geschlagen und zu Boden gestoßen. Anschließend sei er mit ihrem Geld weggelaufen.

Nach der Beweisaufnahme verurteilte das Gericht den 36-Jährigen wegen Raubes in einem minder schweren Fall zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Als Auflage muss er 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.