„Lauf:Zeit“ in Uhldingen-Mühlhofen hat begonnen

Bürgermeister Dominik Männle und Denis Fantino, Halbmarathon-Sieger der vergangenen Jahre, haben am Samstag die „Lauf:Zeit“ an der Seepromenade in Uhldingen-Mühlhofen eröffnet. Interessierte Laufbegeisterte können noch bis 24. Mai die zehn Kilometer lange Naturstrecke bewältigen.

Normalerweise treffen sich rund 1000 Teilnehmer zum gemeinsamen Start des Pfahlbau-Marathons. Um die Veranstaltung trotz der aktuellen Lage durchzuführen, findet die „Lauf:Zeit“ über einen Zeitraum von zwei Wochen von 8. bis 24. Mai statt. Dies entzerrt laut Veranstalter die Anzahl der Läufer, die sich gleichzeitig auf der Laufstrecke befinden. Jeder Teilnehmer geht individuell an den Start und sieht seine Zeit nach dem Lauf online ein. Getreu dem Motto jeder für sich und doch gemeinsam verbunden, erfolgt durch die Echtzeitmessung ein Wettbewerb unter den Teilnehmern und wer möchte kann sich seine Urkunde nach dem Lauf ausdrucken. Bei Angabe des Teamnamens kann eine gemeinsame Wertung stattfinden und ein Teamevent kreiert werden. Unter dem Hashtag #pfahlbaumarathon2021 können die Läufer sich in den sozialen Netzwerken virtuell über ihren Lauf austauschen und so das Erlebnis festhalten.

„Besonders freue ich mich, dass das Organisationsteam des Pfahlbau-Marathons ein Eventkonzept gefunden hat, damit auch in diesem Jahr das Laufevent stattfinden kann und wir so für etwas Abwechslung und Motivation bei den Läufern sorgen können“, so Bürgermeister Dominik Männle, der ebenfalls an den Start gehen wird. Denis Fantino, Sieger des Halbmarathons der vergangenen Jahre, möchte an seine Spitzenzeit der vergangenen Jahre anknüpfen. Auch wenn es in diesem Jahr keine Halbmarathonstrecke, sondern eine zehn Kilometer lange Naturstrecke gibt. Fantino pflichtet außerdem bei: „Sport ist das beste Medikament. Draußen sein und etwas machen tut einfach gut.“ Und Manuel Dillmann aus dem Organisationsteam verrät: „Auch in diesem Jahr möchten wir die Sieger im Nachgang coronakonform bei einer Siegerehrung auszeichnen.“

Die Teilnahme kostet zwölf Euro. Teilnehmen können Läufer ab 16 Jahren. Anmeldung unter www.pfahlbaumarathon.de