„LAUF:ZEIT“ geht in die zweite Runde

Vorsätze 2022 umsetzen und sportlich-aktiv in den Frühling starten: Das können Interessierte vom 14. bis 29. Mai in der Naturlandschaft rund um Uhldingen-Mühlhofen umsetzen. Dann findet zum zweiten Mal die Laufveranstaltung „LAUF:ZEIT“ Uhldingen-Mühlhofen als Alternative zum jährlich stattfindenden Uhldinger Pfahlbau Marathon statt.

Laufbegeisterte und Nordic Walker können die zehn kilometerlange Strecke durch die Gemeinde bestreiten, während mithilfe der Zeitmessung ein virtueller Wettkampf stattfindet. So können auch Teams antreten, scheibt die Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen in einer Ankündigung.

Entlang des Bodenseeufers führt die Strecke vorbei an Weinhängen, durch Wälder und Wiesen. Am Startpunkt in der Nähe des Hafens im Ortsteil Unteruhldingen ist die große Start- und Zieltraverse mit Seeblick eingebettet. Bereits die ersten Meter führen vorbei am Pfahlbaumuseum in das Naturschutzgebiet Seefelder Aach. In schnellen Schritten führt die Wegführung nach Oberuhldingen und weiter in ein schattiges Waldstück. Dann führt die Strecke bergab vorbei an Weinreben und über das malerische Seefelden zurück nach Unteruhldingen.

Die Strecke ist für einen sportlichen Lauf über zehn Kilometer oder Nordic Walking geeignet. Kondition und Ausdauer werden aufgrund des Wegprofils benötigt. Für zwölf Euro können Laufbegeisterte ab 16 Jahren teilnehmen.