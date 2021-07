Lastwagenfahrer setzt nach Unfall auf der B 31 seine Fahrt fort

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 07551 / 8040. Eine 65-jährige VW-Fahrerin fuhr, von Uhldingen kommend, auf die Bundesstraße in Richtung Meersburg auf. Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens übersah sie laut Polizeibericht den neben ihr fahrenden Sattelzug und streifte diesen. Während an ihrem VW Tiguan ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort.