Laster rammt Auto: 32-Jährige verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster und einem Auto ist es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen gekommen. Dabei wurde eine 32-jährige Frau leicht verletzt. Ihr Wagen trug Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro davon.

Zum Unfall kam es laut Polizei, als ein 53-jähriger Tankzugfahrer auf der Daisendorfer Straße nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte und den gerade noch am Laster vorbeifahrenden Wagen übersah. Der Laster rammte mit dem nachlaufenden Auflieger das Auto am Heck. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.