Lake Brass gibt ein Konzert in Salem

Wer in den vergangenen Tagen durch die Altstadtgassen von Meersburg gekommen ist, hat sie sicherlich gehört, die 16 ambitionierten Jungmusiker der Formation Lake Brass unter Leitung von Ex-Musikdirektor Szabolcs Galanthay. Das seit 2010 existierende Hornensemble besteht zum Großteil aus Musikstudenten und Amateuren aus der Bodenseeregion, die mittlerweile in der ganzen Welt verstreut sind. Für die einwöchige Probezeit, während der sie auch drei kostenfreie Konzerte spielen, sind sie aus den USA, aus Australien, England und der Schweiz angereist.

Quartier hat ihnen Musikdirektor Rainer Kropf für die sechs bis acht täglichen Probestunden in der Musikschule gewährt. Der 25-jährige Valentin Eschmann, Initiator der Gruppe, gehört seit seinem 15. Lebensjahr der Meersburger Knabenmusik an, deren 60-jährigem Bestehen am Sonntag beim Weinfestfrühschoppen gedacht wird. Wie seine jungen Kollegen schätzt Eschmann, der gerade sein erstes Engagement im Staatsorchester Braunschweig in der Tasche hat, die Probewoche in Meersburg. Spaß und Erfahrung gebe es gleichermaßen, so der studierte Hornist. Für den Spaß sorgen die Musiker mit ihren Instrumenten selbst. Ansonsten werden sie gefordert von ihrem Dirigenten, erhalten aber darüber hinaus auch technische Unterweisungen von Professor David Johnson von der Musikhochschule Lugano. „Die jungen Musiker agieren voller Begeisterung für ihr Instrument und die Liebe zur Musik“, freut sich Galanthay über deren großes Engagement. Für ihre drei Konzerte verspricht er ein „hochwertiges Programm mit großartigen Stücken von Grieg, Sibelius oder Zimmer. Als besonderes Highlight nennt er die Orgelsinfonie von Camille Saint- Saens, mit Gerhard Breinlinger an der Orgel. Eschmann betont, dass alle Stücke „ nur in eigener Bearbeitung“ auf die Bühne kommen.

Die Konzerte finden statt am Freitag, 6. September, ab 18 Uhr in der Heilstätte Siebenzwerge in Oberstenweiler, am Samstag, 7. September, ab 19 Uhr in Küssnacht in der Reformierten Kirche sowie am Sonntag, 8. September, ab 17 Uhr in Zürich in der Kirche Neumünster. (mw)