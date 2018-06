Lärmschutz: Bürger melden sich zu Wort

Rund 90 Zuhörer haben die erste öffentliche Informationsveranstaltung zum Lärmschutzkonzept für Meersburg und Stetten am Montagabend in den Räumen des Winzervereins verfolgt. Flankiert von den Bürgermeistern Martin Brütsch und Daniel Heß setzte Diplomingenieur Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG sie gemeinsam mit Rechtsanwalt Hansjörg Wurster und Verkehrsplanerin Gabriele Schulze in Kenntnis über die Ergebnisse ihrer Lärmberechnungen für beide Gemeinden.

Die angeführten Lärmschwerpunkte in B31- Nähe, an der Hauptstraße in Stetten sowie in Meersburg an der Stettener- oder der Stefan-Lochnerstraße decken sich offensichtlich mit dem, was die Bürger erleben. Herbert Schellinger zum Beispiel, der nach eigenen Angaben seit 40 Jahren an der Stettener Hauptstraße dem hohen Verkehrslärm ausgesetzt ist, würde endlich gerne wieder im Sommer bei geöffneten Fenstern fernsehen können. Der Betroffene berichtete darüber hinaus wie andere Anwohner auch von erheblicher nächtlicher Ruhestörung durch vorbeifahrende Fahrzeuge.

100 statt 50 Kilometer pro Stunde

Eine Stettener Bürgerin meinte, gerade nachts rasten die Fahrzeuge mit 100 statt der bisher erlaubten 50-Stundenkilometer durch den Ort. Sie wollte wissen, ob hier nicht ein strafendes Smiley-Gesicht auf einer Geschwindigkeitsanzeigetafel Abhilfe schaffen könnte. Brütsch und Wahl verneinen unisono. Sobald bekannt wäre, wo diese stünden, lasse die Wirkung dramatisch nach.

CDU- Ortsverbandsvorsitzender Martin Frick, selbst wohnhaft in Stetten, wollte wissen, ob Geschwindigkeitsreduzierungen lärmtechnisch etwas bringen oder ob es nicht eher besser sei, zügig voranzukommen und die Anwohner so zu entlasten. Die Ingenieursantwort fiel klar zu Gunsten einer Temporeduzierung aus. Besondere Lärmquellen sind laut dem Experten der Rapp Trans Ag die Lastkraftwagen. „Bei 50 Stundenkilometer sind sie so laut wie 20 PKWs “ unterstrich er. Die Anwohner der B31 bekommen das täglich zu spüren. Mehr als 2000 LKWs fahren dort nach den Lärmberechnungen von Schulze und Wahl täglich. Ob es nicht möglich wäre ein generelles LKW-Fahrverbot für Meersburg zu erlassen, will ein betroffener Meersburger wissen. Dafür gebe es „keine Option“, entgegnete Wahl. Ihr Lärmschutzkonzept könne Spitzen reduzieren.

„Eine Umfahrung können diese Maßnahmen nicht ersetzen“, machte der Ingenieur die Grenzen der Konzeption deutlich. Auch denjenigen, die direkt an der Straße wohnen, machte er klar, dort werde es weiterhin am lautesten bleiben. Trotzdem zeigte er sich von seinem erklärten Ziel überzeugt, „für alle Bürger eine Lärmminderung zu bekommen“.

Als Maßnahmen kommen für ihn und seine Kollegen reduzierte Geschwindigkeiten von 50 auf 40 oder 30 Kilometer pro Stunde im innerörtlichen Abschnitt der B33 oder eine Begrenzung auf 50 Stundenkilometer schon vor dem Ortsschild im Übergang zwischen der B1 und der B33. Als sinnvoll erachten die Fachplaner auch Lärmschutzwände sowie eine lärmoptimierte Asphaltdeckschicht. Klar stellten sie heraus, dass die jeweiligen Maßnahmen verhältnismäßig, bezahlbar und an die übrigen Gemeinden angepasst sein müssten.

Den Ängsten mancher Zuhörer, die Maßnahmen könnten nach bisherigen verkehrspolitischen Erfahrungen ewig nicht umgesetzt werden, widersprechen die Planer. „Bei Betroffenheiten wie in Stetten gehen wir von einer schnellen Umsetzung aus“, sagte Wahl.

Die Bürgermeister appellierten an ihre Bürger, die Chance des Beteiligungsprozesses weiterhin aktiv zu nutzen.

Der bisherige Bericht zum Lärmschutz kann im Internet unter den Homepages von Stetten ( ) und Meersburg ( ) eingesehen beziehungsweise runtergeladen werden.