Kunst- und Genießermarkt lädt nach Uhldingen-Mühlhofen ein

„Kunst trifft auf Genuss“ heißt es vom 19. bis 21. August, wenn der dann Uhldinger Kunst- und Genießermarkt an der Uferpromenade in Unteruhldingen zum Schlemmen und Flanieren einlädt. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Töpferei Güttinger aus Isny organisiert, teilt die Tourist- Information Uhldingen-Mühlhofen in einer Vorschau mit.

Die Aussteller präsentieren die Handwerksvielfalt der Region Bodensee-Oberschwaben. Rund 50 Kunsthandwerker und Töpfer bieten eine Vielfalt an Kunsthandwerk und selbst hergestellten Produkten von Naturschmuck bis Kunstgegenständen aus Stein, Keramik, Ton und Metall. Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird hier bestimmt fündig. Mit dabei ist auch Besen-Paule, Bürstenmacher in der siebten Generation. Besucher können ihm über die Schultern schauen, wie er mit alten Handwerkstechniken kunstvoll und mit viel Fingerspitzen-gefühl einen Besen knüpft.

Kulinarisch verwöhnen lassen, können sich die Besucher an den Genussständen: ob, regionale Käsespezialitäten, Olivenöl, frische Holzofendinnete, feine Bodenseeobstbrände oder regionale Produkte aus erster Hand. Die Marktzeiten sind jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.