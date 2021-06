Künstlerinnen zeigen Stelen am Bodenseeufer

Die Künstlerinnen Helga Magdalena Koch und Ellen Dora Engel zeigen ihre Ausstellung „Bildsprache Sprachbilder im Uferpark“ in Hagnau am Bodensee.

Ellen Dora Engel interpretiert die Werke von Magdalena Koch mit ihren Gedichten. Gleichzeitig wiederum stellt Koch Engels Lyrik in ihren Bildern dar. Dabei formen Bild und Gedicht eine untrennbare Einheit, die damit umso wirkungsvoller den Betrachter in einzigartiger Weise in

ihren Bann zieht.

Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Ausstellung 2019, kann sich der Besucher in dieser Saison über fünf gestaltete Stelen freuen. Diese finden sich verteilt im Uferpark und können Einzeln sowie als Rundweg entdeckt werden.

Nach dem Studium an der Modeschule des LGA Stuttgart war die Malerin Helga Koch viele Jahre in der Modebranche tätig. 1983 gründete sie das Atelier für textile Kunst und Malerei in Oberuhldingen und arbeitet seither als freischaffende Künstlerin. Die Autorin Ellen Engel absolvierte zusätzlich zu ihrem Abschluss in Pädagogik ein Fernstudium zur Poesiepädagogin. Sie schreibt Lyrik und Kurzprosa, die sie in Anthologien und bei der „Bibliothek Deutschsprachiger Gedichte“ veröffentlicht hat. 2016 erschien ihr Gedichtband „Etwas, das bleibt“.

Die Ausstellung ist ab sofort im Uferpark in Hagnau jederzeit zugänglich.