Künstler drücken ihre Empfindungen mit verschiedenen Techniken aus

Die Künstlergruppe KUNST.direct präsentiert ihre Ausstellung „See & Kunst“ von Mittwoch, 15. Juni, bis 13. Juli im Rathaus Hagnau. KUNST.direct ist eine kleine Gruppe von Kunstschaffenden, welche die regionale Kunst- und Kulturszene mit ihrer kreativen Vielfalt bereichern möchte. In der Ausstellung „See & Kunst“ geben die sechs Künstler in verschiedenen Techniken ihre Empfindungen wieder. Bei den Arbeiten von Susanne Geiger kommt es auf das Zusammenspiel verschiedener Materialien an. Marianne Riexinger möchte in ihren Bildern die sinnliche Wahrnehmung der Farbe deutlich zum Ausdruck bringen. Die Wasser-Fotografien Peter Helms sprechen eine eigene Sprache des Lichts und der Gegenstände, die sich auf ungewohnte Weise auf der Wasseroberfläche brechen. Helga Matrisotto-Handvest stellt in ihren Arbeiten die bewegte Natürlichkeit der Natur dar. Die abstrakt expressiven Arbeiten Wolfgang Schmidbergers lassen Bezüge zur Realität erkennen. Inspiriert durch ihre Spaziergänge in der Natur fotografiert Sylvia Spiess am liebsten morgens. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zugänglich. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage ist am Dienstag, 14. Juni, ab 18 Uhr. Foto: Veranstalter