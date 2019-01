Konstanzer Philharmonie gibt Konzert für Kinder im Gwandhaus

Im Hagnauer Gwandhaus haben die Schul- und Kindergartenkinder aus Hagnau unlängst ein besonderes Neujahrskonzert erleben dürfen. Zu Gast war das Orchester der Konstanzer Philharmonie mit dem Wiener dirigenten Erke Duit. Das Ensemble präsentierte mit Marko Simsa als Erzähler schwungvolle Melodien von Johann Strauß und seinem Sohn. „ Es war sehr lustig und alle hörten interessiert zu“m schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Am Anfang stellte Marko Simsa den Kindern alle Instrumente des großen Orchesters vor: Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe, Oboen, Klarinetten, Querflöten, Posaunen, Trompeten, eine Tuba, Pauken und ein Schlagzeug. DDas kleinste Instrument, das die Musiker mitbrachten, war eine Piccoloflöte, am größten waren Tuba und Kontrabass, wie die Grundschule Hagnau schreibt.

Als erstes Stück hörten die Buben und Mädchen den „Vergnügungszug“, eine schnelle Polka von Johann Strauß Sohn. Bei der Buchstaben-Polka durften die Kinder auch mitsingen. Marko Simsa hat ihnen einen ganz einfachen Polkaschritt gezeigt, und so konnten sie alle zur Musik tanzen. Beim Donauwalzer haben die erwachsenen Zuhörer immer wieder ein anderes Kind zum Tanz aufgefordert. Laura durfte sogar mit Marko Simsa tanzen. Mit am besten hat den Kindern der Radetzkymarsch von Johann Strauß gefallen. Walzerkönig wurde allerdings sein Sohn genannt, weil er so viele schöne Walzer komponiert hatte. Das Fazit: „Es war unglaublich schön und wir haben sehr viel gelernt.“

Konzertreihe für Grundschüler

Das Konzert fand im Rahmen der „eduART ON TOUR“-Konzertreihe der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz statt. Zusammen mit Dirigenten, Schauspielern und Erzählern werden Instrumente, Orchester, Komponisten und Werke vorgestellt und dem jungen Publikum auf unterhaltsame Weise näher gebracht. Eingebunden in lustige und spannende Geschichten und untermalt mit Orchestermusik werden diese Konzerte so immer wieder zu einem besonderen Ereignis.