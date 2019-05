Knabenmusik Meersburg belegt bei Wettbewerb in Balingen den ersten Platz

Sehr erfolgreich war die Knabenmusik Meersburg beim BW-Musix Wettbewerb am vergangenen Samstag in Balingen. Mit 93,38 Punkten errangen die Musiker den ersten Platz in der Kategorie drei. Die Knabenmusik überzeugte die Jury laut Pressemitteilung mit einem sehr differenzierten und ausgeglichenen Klangbild. Die Jury lobte das sehr gute Zusammenspiel des Orchesters in Rhythmik, Tempo und Agogik. Besonders gut gefiel der Jury das Posaunenregister. Es honorierte hier die beiden jüngsten Musiker des Registers, Noah Schwegel (12) und Linus Großhardt (15), mit jeweils einem Sonderpreis. Die Knabenmusik freut sich nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über den damit verbundenen Preis: ein Aktionswochenende in den Räumen des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden mit Ausbildern der Bundeswehr und Dozenten der Robert-Schumann-Hochschule.

Der Wettbewerb fand vom 24. bi26. mai in Balingen statt. Insgesamt 19 Jugendblasorchester, Schulorchester und Big Bands trafen sich in der Volksbankmesse Balingen und stellten sich der Fachjury. In der Kategorie 3 traten insgesamt acht Orchester aus ganz Deutschland an, gegen die sich die Knabenmusik souverän durchsetzen konnte.