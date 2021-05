Klimaaktivisten besetzen Wald bei Hagnau.

Aktivisten, die sich eigenen Angaben zufolge für mehr Klimagerechtigkeit und die Mobilitätswende einsetzen wollen, haben am Montag, 24. Mai, scheinbar Bäume im Weingartenwald zwischen Hagnau und Ittendorf besetzt. Der Wald soll für den Bau der neuen B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg teilweise gerodet werden.

„In Zeiten der Klimakrise können wir nicht intakte Wälder mit ihren wertvollen Böden roden, schon gar nicht für einen Straßenneubau, der durch eine soziale Mobilitätswende sowieso hinfällig wird“, schreibt die Gruppe, die sich den etwas sperrigen Namen „Weingartenwaldbesetzungsgemeinschaft“ gegeben hat, in einer Pressemitteilung. Die Aktivisten wollen am Mittwoch, 26. Mai, eine Pressekonferenz im Wald abhalten und über ihr Vorhaben informieren.

„Klettern und Baumhausbau lernten viele von uns in der Besetzung des Alti, einem weiteren Wald auf der Abschussliste des umstrittenen Regionalplanentwurfs“, schreibt die Gruppe. Sie appelliere nicht länger an die Politik sondern stelle sich der Klima- und Umweltzerstörung mit Baumhäusern in den Weg.

Waldspaziergänge geplant

Ab dem 30. Mai organisieren die Waldbesetzer nach dem Vorbild des Altdorfer Walds jeden Sonntag um 14 Uhr öffentliche Waldspaziergänge und Austauschrunden für interessierte Bürger. Treffpunkt ist die Waldbesetzung.

Im Online-Netzwerk Telegram wirbt die Gruppe für die Besetzung. Am Bodensee sei ein Wald bedroht. „Unsere liebe Bundesregierung möchte nämlich eine Bundesstraße durch ihn schneiden“, heißt es. Und: „Wir stellen uns jedenfalls der Rodung in den Weg und errichteten daher gestern unser erstes Barrio.“

Sie suchen über Telegram außerdem Unterstützer und kündigen an, ihre Kletterkenntnisse und ihr Wissen darüber, wie Baumhäuser gebaut werden können, zu teilen. Außerdem wollen sie sich über Pressearbeit und Rechtshilfe austauschen, sodass Gleichgesinnte auch in ihrer Stadt eine eigene Waldbesetzung starten können.