Klaus Pimiskern als SPD-Vorsitzender bestätigt

Klaus Pimiskern leitet für weitere zwei Jahre den SPD-Ortsverein Meersburg. Mit großer Mehrheit ist er in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag als Vorsitzender bestätigt worden. Allerdings soll dies seine letzte Amtszeit sein, kündigte Pimiskern an. Auch die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Eine erfolgreiche Bilanz der Arbeit des vergangenen Jahres zog der wiedergewählte Pimiskern. Der Ortsverein konnte einige neue Mitglieder gewinnen, drei jungen Neumitgliedern überreichte er das rote Mitgliedsbuch. Derzeit hat der Ortsverein Meersburg 37 Mitglieder, hier sind auch die SPD-Mitglieder der Gemeinden Daisendorf, Hagnau und Stetten organisiert. Die Weiterentwicklung der Hauptschule Meersburg hat die Genossen in den vergangenen Jahren häufig beschäftigt, über die Werkrealschule ist es nun eine Gemeinschaftsschule, die sehr gut laufe, stellte Pimiskern fest. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen konnte die geforderte Zweizügigkeit problemlos erreicht werden. Eigentlich wollte die SPD die Jugendarbeit in der Stadt aktivieren, doch es gab zu wenig Interessenten. Nach langem Anlauf sei endlich der Radweg von Daisendorf nach Meersburg fertig geworden. Damit sei der Schulweg für die Kinder aus Daisendorf sicherer geworden, stellte Pimiskern fest.

Der SPD-Kreisverband dränge beim Neubau der B 31 auf eine Verwirklichung des Planfalls 7.5, dabei seien die Interessen Meersburgs berücksichtigt worden. Allerdings versuche der SPD-Ortsverein seit zwei Jahren sein Verkehrskonzept für Meersburg im Gemeinderat zu präsentieren, bisher habe Bürgermeister Martin Brütsch diesen Punkt nicht auf die Tagesordnung des Stadtrates gesetzt. Aufgrund der verschiedenen Presseveröffentlichungen in den vergangenen Wochen, sei bei den SPD-Mitgliedern der Eindruck entstanden, das Martin Brütsch mit der Position des Bürgermeisters in Meersburg überfordert ist, meinte der Vorsitzende.

Zukünftig werde der Ortsverein noch mehr Projekt bezogen arbeiten, dazu will der Vorstand kompetente Mitglieder in die Arbeit einbeziehen, kündigte Pimiskern an. In den nächsten Monaten stehe die Kommunal-, Kreistags- und Europawahl im Mittelpunkt der Arbeit. In das Wahlprogramm soll die Neugestaltung der Freizeitanlage in Daisendorf aufgenommen werden, regte Petra Borchert an. Nach den Wahlen soll das Thema Jugendarbeit nochmals aufgegriffen werden, ebenso das Thema Schulsozialarbeit.

Für 50-jährige Zugehörigkeit in der SPD wurde Wolf Seitz geehrt, der viele Jahre im Gemeinderat von Wernau und im Kreistag von Esslingen die SPD vertreten hat, nun hat er sein Domizil in Hagnau aufgeschlagen. Pimiskern überreichte Urkunde und goldene Ehrennadel.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen wurde Klaus Pimiskern als Vorsitzender bestätigt, seine Stellvertreterin bleibt Hella Brändle. Zur Schriftführerin wurde Mia Wachs gewählt, Katja Achtermann zur Medienreferentin. Die Finanzen betreut weiterhin Hans Klein, als Beisitzer wurden gewählt: Roland Scheurer, Karl-Heinz König, Ulrike Wirbatz und Patrizia Goeke. Klaus Pimiskern, Roland Scheurer, Ulrike Wirbatz und Patrizia Goeke werden Meersburg bei der Kreiskonferenz vertreten.