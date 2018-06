Klarinettentrio gibt Schlosskonzert in Meersburg

Das Klarinettentrio „Schmuck“ spielt am Freitag, 18. Juli, 20 Uhr, im Rahmen der Reihe „Internationale Schlosskonzerte“ im Spiegelsaal des Neuen Schlosses in Meersburg. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, „Figaros Hochzeit“ und „Don Giovanni“ sowie Auszüge aus Antonin Dvoráks „Slavischen Tänzen“ und „After You’ve Gone“ von Benny Goodman.

Das Klarinettentrio besteht aus Sayaka Schmuck, Yumi Schmuck und Oliver Klenk, der zusätzlich zur Klarinette auch noch Bassetthorn spielt. Die Gruppe hat sich an der Hochschule für Musik in Weimar zusammengeschlossen. Alle drei sind Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe und haben ihr Können bei Meisterkursen vertieft. Sayaka Schmuck war Akademistin im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und spielte zuletzt an der Komischen Oper Berlin und im Gewandhausorchester Leipzig. Seit Mai 2013 ist sie Solo-Klarinettistin im Sinfonieorchester Wuppertal. Yumi Schmuck hat im Jahr 2006 den Deutschen Musikratwettbewerb gewonnen und spielte unter anderem im Staatsorchester Hannover und bei den Düsseldorfer Symphonikern. Seit 2012 ist sie Solo-Klarinettistin beim Stadttheater Bremerhaven. Oliver Klenk spielt regelmäßig als Aushilfe im Kammerorchester München, an der Bayerischen Staatsoper München und beim Württembergischen Kammerorchester Heilbronn.

Karten gibt es bei Meersburg Tourismus unter Telefon 07532 / 440400 oder

www.meersburg.de