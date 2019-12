Klangstark im Kerzenschein

Unter dem Motto „Klangstark und Kerzenschein“ hat der Gesangverein Stetten bei seinem Konzert am Sonntagabend in der sehr gut besuchten St. Stephanus Kirche in Stetten den Besuchern nach Weihnachten eine besondere Freude bereitet.

Mit seiner Dirigentin Magda Cerna und einigen Instrumentalisten wurde eine ausgewogene und abwechslungsreiche Programmmischung präsentiert, welche Werke alter Meister, aber auch Gospels und moderne Chorliteratur beinhaltete.

Dass die Sängerinnen und Sänger und die Musiker damit den Geschmack des Publikums getroffen haben, zeigte der kräftige Beifall, mit dem die Vorträge bedacht wurden.

Dem Alltag entfliehen

Vorstandmitglied Anna Rieber freute sich über die vielen Besucher. „Wir laden sie ein, heute mit dem Chor etwas zur Ruhe zu kommen. Entfliehen sie dem Alltag und tauchen sie ein in die nachweihnachtliche Stimmung.“

Mit dem Lied „Come and Blow Winter Wind“ gelang dem Chor ein stimmungsvoller Auftakt. Ihre Freude über das Kommen des Herrn drückten die Sängerinnen und Sänger etwa mit „Freue dich Welt“ von Georg Friedrich Händel aus und überzeugten dabei, wie auch bei den anderen Beiträgen, mit sehr stimmigem und harmonischem Gesang.

Es folgten zwei sehr schöne Saxofonsoli, bei denen Cornelia Blümel bei „Father and Son“ und „Have I told you lately“ das Publikum mit sauberem Spiel erfreute.

Viel Beifall erhielten auch die Gesangssolistinnen Katharina Zell bei dem sehr schön vorgetragenen „Praise You“ und Melanie Blümel, die mit ihrer klaren Stimme bei „In my Dreams“ aus dem Musical Anastasia die Zuhörer zum mitträumen einlud.

Einfühlsam begleitete Hannes Kalbrecht die Beiträge des Chores und der Solisten am Klavier. Bei den Stücken „Wind im Olivenzweig“ und „Angels we have hard on High“ zeigten auch Anna Rieber, Melanie Blümel, Fabian Schalle und Arne Köninger als stimmiges Quartett ihre solistischen Qualitäten. Axel Köninger an der Geige umrahmte ihre Beiträge.

Überlegungen einer Kerze

Zum Nachdenken regte der von Alexandra Schlegel vorgetragene Text über die Überlegungen einer Kerze an, ob es nun besser sei, unversehrt in der Schachtel liegen zu bleiben oder aber Licht und Wärme abzugeben – erst durch Letzteres würde sie ihren Zweck erfüllen.

„Dann weiß ich, wofür ich da bin“, entscheidet sich die Kerze. „Dann muss ich aber auch etwas geben dafür, und zwar von mir selbst. Das ist schöner als kalt und sinnlos in einer Schachtel zu liegen. So ist das auch bei euch Menschen – ganz genauso. Entweder ihr bleibt für euch. Dann passiert euch nichts. Dann geht euch nichts ab. Aber dann wisst ihr auch eigentlich nicht so recht, warum und wofür ihr lebt.“

Mit den Stücken „It’s a birthday“ und „Heilige Nacht“ endete eine sehr eindrückliche musikalische Stunde. Auch die mit prasselndem Beifall eingeforderte Zugabe wurde mit dem Lied „You are my all in all“, bei dem Gott nochmals gepriesen wurde, gerne gewährt. Damit setzte der Chor noch einen schönen abschließenden Akzent.