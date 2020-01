Kirchenschiff, biblische Weinproben und badisches Pilgern

Biblische Weinproben, pilgern auf Badisch oder auch christlich geprägte Angebote während der Landesgartenschau in Überlingen – das alles bietet die Veranstaltungsreihe „Kirchenerlebnis Bodensee“, vormals bekannt als „Kirche im Tourismus“. „Das jetzt ein anderer Name gewählt wurde, hat den Grund, dass sich das Angebot nicht nur an Touristen, sondern auch an Einheimische wendet“, sagt Heike Schuster von der evangelischen Landeskirche Baden. Das war zwar immer schon der Fall, aber mit der Umbenennung soll dies nochmals verdeutlicht werden.

Altbekanntes und Neues hat das Organisationsteam der Kirchenbezirke Überlingen-Stockach und Konstanz sowie die Erzdiözese Freiburg an ökumenischen Angeboten für das Jahr 2020 zusammengestellt. Die Angebote sollen Chancen zum Kraft tanken und zur Entschleunigung bieten, „aber auch, um Neues zu entdecken“, erklärt das Team, bestehend aus Heike Schuster, Jean-Pierre Sitzler von der Erzdiözese Freiburg, Dekanin Hiltrud Schneider-Cimban vom Kirchenbezirk Konstanz, Dekanin Regine Klusemann vom Bezirk Überlingen-Stockach, der Meersburger Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari und Pater Hans-Peter Becker von den Hersberger Pallottinern. Im Mittelpunkt steht die Ökumene und was die Angebote an der Landesgartenschau betrifft, auch das Interreligiöse.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht am Donnerstag, 23. April, das „Kirchenschiff“, das während der gesamten Landesgartenschau in Überlingen vor Ort sein wird. An der Landestelle Überlingen-West werden auf der historischen Fähre „Konstanz“ (ehemals Meersburg) Andachten, Vorträge, Musik-Events und vieles mehr die Landesgartenschau bereichern. Unter dem Motto „Liebe-Glaube-See“ hat das Orga-Team zahlreiche Programmpunkte zusammengestellt, darunter auch besondere Gottesdienste.

Am Sonntag, 26. April, wird mit einem ökumenischen Gottesdienst die Landesgartenschau eröffnet. Besondere Gottesdienste wird es am Montag, 1. Juni, mit dem evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, dem katholischen Weihbischof Peter Birkhofer, der evangelisch-methodistischen Bischöfin Rosemarie Wenner und dem Verbandsleiter der evangelischen Täufergemeinde, Thomas Dauwalter, und am Sonntag, 20. September, mit dem Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und dem katholischen Erzbischof Stephan Burger geben.

In den Monaten von Mai bis Oktober werden auf dem Kirchenschiff zudem unterschiedlichste Vorträge geboten mit Themen wie „Wiederkehr der Gewalt?“, „Sterbefasten als alternative selbstbestimmt zu sterben“, „Christenverfolgung heute“, „Das Judentum“, „Gott funktioniert nicht“, „Jessas, Maria und Josef“, „Papst Franziskus und die Kunst des Politischen“, „Warum Antisemitismus uns alle bedroht“ und „Christentum als Zukunftshoffnung“.

Mit Beats und Musiksets wird auch der Jugend so einiges geboten. Am Freitag, 25. September, gibt es mit „DJ Faith“ säkulare und christliche House- und Chartmusik auf der historischen Fähre Konstanz.

An den Samstagen 20. und 27. Juni wird auf der „MS Bodensee“, die im Überlinger Hafen anlegt, zu biblischen Weinproben eingeladen. Nach einem Begrüßungsgetränk laden Sommelière Nicole Vaculik, Diplomtheologe Frank Scheifers und Kapitän Clemens Mauch zu einer zweistündigen Seefahrt mit vier ausgewählten Weinen und biblischen Text-Impulsen ein.

Ab Samstag, 30. Mai, bis einschließlich Freitag, 31. Juli, wird im Bibelgarten rund um der Überlinger Auferstehungskirche eine Sonderausstellung zum Thema „Paradiesische Pflanzen im Judentum, Christentum und Islam“ geben. Dort werden die Pflanzen der Schriften vorgestellt.

Unabhängig von der Landesgartenschau sind auch in diesem Jahr zahlreiche ökumenische Gottesdienste auf dem See geplant. Auf der „MS Großherzog Ludwig“ werden ab Bodman und Überlingen jeweils am 19. Juli, 26. Juli sowie dem 2. und 9. August Sonntagsgottesdienste gefeiert.

Für die Jugend legt die historische Fähre „Konstanz“ am Samstag, 11. Juli, ab Überlingen-West ab. Weitere Kirchenschiffe gibt es an den Sonntagen 28. Juni und 12. Juli mit der „MS Alet“ ab Allensbach und der Insel Reichenau sowie mit der „MS Lindau“ ab Friedrichshafen am Sonntag, 20. September.

Neu im Programm sind die Wanderrouten unter der Überschrift „Pilgern auf Badisch“. Am Samstag, 16. Mai, und Samstag, 19. September, wird rund um Überlingen-Bamberg eine geführte Pilgertour über zehn Kilometer angeboten. Unter dem Motto „Vaterunser-Erlebnisweg“ dürfen sich die Teilnehmer auf Natur-Ausblicke und spirituelle Einblicke freuen. Gut zwölf Kilometer lang ist die Wanderung „Klosterinsel Reichenau“. Die Mönche und Schwestern der Cella Reichenau laden zu einem Mittagsgebet und zum gregorianischen Hörimpuls ein. Weitere Besichtigungen der Kirche St. Peter und Paul sowie des Münsters St. Maria und Markus sind ebenfalls eingeplant. Auf dem Aussichtspunkt Hochwart wird es eine ökumenische Andacht geben und der Winzerverein Reichenau lädt zu einem Glas Wein ein.

Die Hörspielkirche in Sipplingen beschert ihren Besuchern ein Kino im Kopf. Die Hörspielgottesdienste finden jeweils sonntags statt und beginnen am 19. Juli. Dort gibt es Krimis, Erzählungen und Mundartstücke für die Ohren, die dann Bilder im Kopf entstehen lassen.

Wer in die Welt der Bibel eintauchen möchte, ist mit dem Angebot der Bibelgalerie Meersburg bestens beraten. Am Samstag, 4. April, startet die Bibelgalerie mit einer literarisch-musikalischen Stunde mit Roland Brunner und Stefanie Jürgens.

Des Weiteren sind in diesem Jahr vier Sonderausstellungen geplant sowie die Beteiligung an der Landesgartenschau mit den paradiesischen Pflanzen (siehe oben). Ab Dienstag, 5. Mai, bis einschließlich Sonntag, 21. Juni, wird das Leben und Wirken des Reformators Martin Luthers in 24 Szenen und 150 Erzählungen dargestellt. „Bilder der Begegnung“ von Cranach bis Chagall titelt die Ausstellung, die am Samstag, 4. Juli, beginnt und am Sonntag, 27. September, endet. Dort sind Originalgraphiken und Unikate berühmter Künstler sowie wertvolle Bibeldrucke zu sehen. Im Oktober beginnt dann die vorweihnachtliche Ausstellung „Weihnachten – Krippenkind und Kaiserkult“. Biblische und außerbiblische Wurzeln des Weihnachtsfestes, Parallelen der Weltreligionen, politische Instrumentalisierung und das Festbrauchtum stehen dabei im Mittelpunkt.

Ein weiterer Höhepunkt dürfte das Jubiläum der Landesbibelgesellschaft sein, das ebenfalls in diesem Jahr stattfindet. Vor 200 Jahren ist die „Großherzogliche Badische Bibelgesellschaft“ in Karlsruhe gegründet worden. Am Aschermittwoch, 26. Februar, soll das Jubiläum mit einem Gottesdienst in Karlsruhe gefeiert werden.