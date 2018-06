Kinderbetreuung: Meersburger Rat sagt „Ja“ zu Übergangslösung

Weil die Anmeldezahlen für die Hortgruppe der Sommertalgrundschule für das kommende Schuljahr höher sind als bisher, sollen einige Schüler nun gemeinsam mit Kindergartenkindern betreut werden. Diesem Vorschlag von Ute Rose, zuständig für den Bereich Familie, Jugend und Bildung, hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig zugestimmt. Die Stadträte bestanden allerdings darauf, diese Form der altersübergreifenden Kinderbetreuung auf das kommende Schuljahr zu beschränken. Für die Zukunft forderten sie eine andere Lösung.

Insgesamt wurden für das Schuljahr 2014/2015 36 Grundschüler für die Betreuung im Hort angemeldet. Zur Verfügung stehen aber nur 25 Plätze. Bislang seien diese immer ausreichend gewesen, berichtete Rose. Die jetzige Situation „war vorher nicht absehbar“ – unter anderem auch deshalb, weil die zu zur Betreuung angemeldeten Kinder nicht nur aus Meersburg kämen, sondern auch aus umliegenden Gemeinden. Ablehnen wolle man aber niemanden, sagte Rose, daher habe sie den Vorschlag erarbeitet, einigen Schulkindern eine gemeinsame Betreuung mit Kindergartenkindern anzubieten.

„Wir wollen auf keinen Fall, dass Kinder abgelehnt werden“, stellte FWV-Stadträtin Annette Brunke-Kullik klar, die kein allzu großes Problem darin sieht, wenn Drei- bis Zehnjährige einige Stunden lang gemeinsam betreut werden. Man müsse sich allerdings Gedanken über eine dauerhafte Lösung machen. Monika Biemann (Umweltgruppe) hingegen sprach von Konfliktpotenzial. „Die Altersunterschiede stelle ich mir problematisch vor.“ Auch Michael Gilowsky (Umbo) gab an, sich nur schwerlich eine Gruppe mit Drei- bis Zehnjährigen vorstellen zu können. „Aber ich finde es gut, dass Sie es versuchen“, sagte er in Richtung von Ute Rose.

Konkret sollen jene Kinder, die keinen Hortplatz mehr bekommen und daher gemeinsam mit den Kindergartenkindern betreut werden, erst nach Schulende zu den jüngeren Kindern stoßen. Dies soll für die Schulkinder keine große Umstellung sein, da sie die gleiche Ganztagsgruppe bereits während ihrer Kindergartenzeit besucht haben. Vor der Schule, also von 7.30 Uhr bis Schulbeginn, haben die Kinder genau wie alle anderen die Möglichkeit, an der Kernzeitbetreuung in der Sommertalschule teilzunehmen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den Kindergartenkindern sollen die Schüler dann mit einer pädagogischen Fachkraft ihre Hausaufgaben machen. Bis 16.30 Uhr ist dann wieder eine gemeinsame Betreuung mit den Kindergartenkindern vorgesehen.

Damit die Schüler und Vorschüler zusammen betreut werden können, ist ein Änderungsantrag der Betriebserlaubnis notwendig, da die Ganztagsgruppe des Kindergartens eigentlich für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gedacht ist. Außerdem kommen auf die Stadt Mehrkosten in Höhe von circa 17 000 Euro zu. Insgesamt betragen die Ausgaben etwa 81 000 Euro, die Einnahmen knapp 43 000 Euro.

Boris Mattes kritisierte, dass der Gemeinderat zu spät über die hohen Anmeldezahlen informiert worden sei. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Ablehnung von Roses Vorschlag unmöglich. Außerdem hätte man aus Mattes Sicht mit den Eltern sprechen müssen. Denn die hätten vielleicht eigene gute Vorschläge gehabt, wie man die Betreuung regeln könne. Am Ende pochte Mattes darauf, diese Lösung nur zeitlich begrenzt zuzulassen. Ein Vorschlag, der auch bei seinen Ratskollegen Zustimmung fand.

„Es ist nur eine Zwischenlösung“, stellte Rose klar. Man arbeite bereits an einer langfristigen Regelung. Rückendeckung erhielt sie hier von Bürgermeister Martin Brütsch. Seit der Einstellung von Ute Rose sei gerade mal ein Jahr vergangen. In dieser Zeit könne eben nicht alles umgesetzt werden. „An einigen Stellen sind Zwischenlösungen nötig“, so der Bürgermeister.