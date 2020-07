Kassiererin bemerkt Betrugsversuch

Eine 57-jährige Kassiererin hat am Donnerstagvormittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Lippertsreuter Straße in Meersburg einen sogenannten Wechselfallenbetrug durchschaut. Sie war von einer unbekannten Frau angesprochen und gebeten worden, einen Zehn-Euro-Schein zu wechseln. Nachdem die Kassiererin das Wechselgeld herausgegeben hatte, wurde sie von der Unbekannten darauf aufmerksam gemacht, dass sie angeblich einen 50-Euro-Schein gegeben hätte, und forderte mit Nachdruck weiteres Wechselgeld. Nachdem die 57-Jährige dies verneinte, wurde die unbekannte Frau laut und ungehalten, warf das Kleingeld in Richtung Kasse und verließ das Geschäft.

