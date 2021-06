Kammertheater Karlsruhe macht Halt in Meersburg

Das Karlsruher Kammertheater spielt vom 24. bis zum 28. Juni neue Inszenierungen im Frei- und Strandbad Meersburg, wie die Stadt berichtet. Das Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ für das Jahr 2021 ermögliche dem Theater durch eine finanzierte fahrbare Open-Air-Bühne eine Sommertour durch ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Den Auftakt der Serie im Meersburger Frei- und Strandbad bildet einen Tag vorher, am Mittwoch, 23. Juni, um 20 Uhr die Karlsruher Musik- und Kabarett-Truppe „Frl. Knöpfle und ihre Herrenkapelle“. Cordula Möhringer, Kabarettistin, Reiner Möhringer, Gesang, Klarinette, Saxophon, Gitarre, Geige, und Uli Kofler, Klavier, Gesang, Akkordeon, bringen das Programm „Heiße Theke“ auf die Bühne.

Die Kabarettistin Cordula Möhringer will nun endlich ihr „Fräulein-Dasein“ loswerden und hat schon kuriose Ideen, ihren Traummann zu erobern. Die Herrenkapelle sorgt für ein vielschichtiges musikalisches Spektrum auf der Bühne, so die Pressemitteilung weiter.

Die Schlagerrevue „Traumschöff – Seekrank vor Glück“ von Ingmar Otto folgt am 24. und 25. Juni, jeweils um 20 Uhr. Die Handlung: Auf dem Sonnendeck der Costa Romantica steht ein verliebtes Pärchen, er bereitet sich auf einen Antrag vor. Zur gleichen Zeit steht Martin fröstelnd an der Reling. Er und seine Frau haben die Reise gewonnen, sie sind zwei von dreitausend Passagieren an Bord. Animateur Tim liegt für jede Situation ein passendes Schlagerzitat auf den Lippen - von „Das achte Wunder dieser Welt“, „Das Leben tanzt Sirtaki“ bis „Cordula Grün“. Musikalisch hat das Traumschöff Hits von Beatrice Egli, dem Klubbb3, Udo Jürgens, Andrea Berg, Wolfgang Petry oder Helene Fischer mit an Bord.

Mit „Ciao Bella – Ich heirate eine Familie“, einer Komödie von Ingmar Otto, geht es am 26. und 27. Juni, jeweils um 20 Uhr weiter. Eine romantische Hochzeit mit italienischer Großfamilie und spießbürgerlich deutschen Schwiegereltern? Eine verzwickte Sache, so die Beschreibung der Pressemitteilung weiter. Als Laura und Thomas sich für ihre Feier im idyllischen Hotel Spitz entscheiden, haben sie keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das Zusammentreffen der beiden Familien gestaltet sich explosiv und feurig. Italienische Hits von Eros Ramazzotti, Adriano Celentano und Gianna Nannini gehören zum Stück ebenfalls dazu.

Die „Comedian Harmonists“ von Gottfried Greiffenhagen und Franz Wittenbrink, inszeniert von Ingmar Otto, zeigt das Kammertheater am 28. Juni um 20 Uhr. Das Stück zeichnet die Geschichte der sechs Sänger nach. Alles beginnt 1927 mit einer Anzeige im Berliner Lokalanzeiger: „Achtung! Selten. Tenor, Baß (Berufssänger, nicht über 25), sehr musikalisch, schön klingende Stimmen, für einzig dastehendes Ensemble, unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht.“ Und sie sind einzigartig, die sechs jungen Männer, die sich als Comedian Harmonists auf die Anzeige hin zusammenfanden. Doch ab dem 1. Mai 1934 war den Comedian Harmonists jeglicher Auftritt auf einer deutschen Bühne untersagt, auch im Rundfunk durften die Lieder des Ensembles nicht mehr gespielt werden. Lieder wie „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Wochenend‘ und Sonnenschein“, sind nur eine kleine Auswahl ihres Repertoires.