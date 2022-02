Junger Mann kommt zwischen Gebhardsweiler und Daisendorf von Fahrbahn ab

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der K 7783 ereignet hat.

Ein 22-jähriger VW-Fahrer war laut Polizeiangaben von Gebhardsweiler in Richtung Daisendorf unterwegs. Im Waldbereich kam er in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Während an der Verkehrseinrichtung mehrere Hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am VW auf rund 5000 Euro. Der 22-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt.