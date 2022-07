Jugendliche können sich beim „Blobbing“ oder Parcour-Wettlauf austoben

Beim Meersburger Wasserpark können junge und junggebliebene Wassersport-Fans vom 11. bis 18. August besonderen Wasserspaß erleben. Mit vielseitigen aufblasbaren Sportelementen auf dem See ist das Frei- und Strandbad Meersburg täglich von 10 bis 17.30 Uhr um eine Attraktion reicher, heißt es in einer Ankündigung des Bads.

Das Highlight des Wasserparks ist das „Blobbing“, heißt es in dwer Vorschau weiter. Dabei liegt ein riesiges Luftkissen im Wasser. Derjenige, der in die Luft fliegen möchte, setzt sich vorne auf das Kissen. Dann springt der Partner aus etwa zwei Metern Höhe auf den hinteren Teil, so dass es den anderen in die Höhe katapultiert. Die Nutzung des Wasserparks kostet für 20 Minuten 8,50 Euro pro Person, zuzüglich des Freibadeintritts.

Zusätzlich dazu findet jeden Abend zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein Parcour-Wettlauf auf Zeit für den guten Zweck statt. Zur Teilnahme wird eine freiwillige Spende in der Mindesthöhe von zwei Euro zugunsten der „Kinderstiftung Bodensee“ erbeten. Und die Teilnahme kann sich absolut lohnen: Der Tagessieger oder die Tagessiegerin gewinnt einen Freibadeintritt, einen Wasserparkeintritt sowie eine kleine Überraschung. Über alle Wettbewerbstage hinweg wird es zudem eine Top-Ten-Listung der Besten zehn erreichten Zeiten geben. Die Anmeldung zum allabendlichen Parcour-Wettlauf findet über eine Anmeldeliste vor Ort oder telefonisch unter 0160/91668899 statt.