Joachim Gauck spricht in Meersburg über Toleranz

Die Reihe „Reife Zeit“

Den Auftakt zur Reihe macht am 6. April Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert, der sein Buch „In Hütten und Palästen. Ein Reporterleben“ vorstellt. Die Opernsängerin Hildegard Kronstein-Uhrmacher, die selbst im Augustinum Meersburg wohnt, liest aus ihrer Autobiographie „Hilde, du schaffst das! – Koloraturen von Ariadne bis Zauberflöte“ am 4. Mai vor. Es folgen Joachim Gauck am 11. Mai, Journalistin Sybille Krause-Burger am 8. Juni, Psychologe Andreas Kruse am 6. Juli, Autor Reiner Lehberger am 3. August, Literaturkenner Denis Scheck am 7. September, Historiker Guido Knopp am 5. Oktober, Journalist Sven Kuntze am 2. November, sowie Abt Notker Wolf am 7. Dezember. Alle Veranstaltungen finden montags statt, beginnen um 19 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils zehn Euro, ermäßigt acht Euro.