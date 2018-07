Jeder Bewohner wird gesegnet

Die Fertigstellung des Andachtsraums im Zimmermannstift ist am Sonntag Anlass für die Weihe des Hauses gewesen. Die Bewohner wurden zunächst in die Mitte genommen von Bürgermeistern, Stadträten, Architekten, Künstlern und dem gesamten Stiftspersonal, vom Betriebsleiter über die Einsatzleiterin, das Pflegepersonal bis hin zum Küchenchef.

Ein Quintett der Knabenkapelle war mit Dirigent Szabolcs Galanthay gekommen, um Festliches zum Auftakt zu spielen, eine „intrada“ von M. Frank. Gegen Ende hörte es sich jazzig an, wie Spitalverwalter und Betriebsleiter Peter Kemmer, selbst Musiker, treffend feststellten. Denn der Anlass war in der Tat festlich: Das Gebäude wurde geweiht.

Bürgermeister Martin Brütsch gab einen kurzen Abriss der Baugeschichte: Vom ersten Spatenstich über den fertig gestellten Rohbau bis zum Umzug der Bewohner, der sich an einem einzigen Tag abspielte. Das war am 6. September 2008. 66 Pflegeplätze sind geschaffen worden in 62 Einzel- und zwei Doppelzimmern. Das Ganze kostete 6,5 Millionen Euro. „Was lange währt, wird umso besser“ - zitierte Peter Kemmer: Ein hoch motivierter Gemeinderat, eine forsche Bürgermeisterin und interessierte, engagierte Firmen unter Anleitung einer sensiblen Architektin hätten das Ganze gestemmt.

Im Freien plätschert seit Dezember vergangenen Jahres ein von Bürgern gestiftetes, künstlerisch gestaltetes Wasserspiel. Den Andachtsraum ziert ein von den 101ern gestiftetes Glasfenster einer Meersburger Künstlerin, und für das neue, dunkelblaue Ambiente im Innern kam ein Künstler von Konstanz über den See.

Die Weihe erfolgte ökumenisch für das Haus als Ganzes im Festsaal. Anschließend erging die Einladung, der Geistlichkeit in das Obergeschoss zu folgen, wo die meisten zum ersten Mal den fertig gestalteten Andachtsraum bewundern konnten. Es war die Idee der Pfarrer, für die Bewohner, die nicht mehr so beweglich sind, eine eigene Segnung vorzunehmen. Jedem einzelnen legte Pfarrer Karl-Berthold Endres die Hand auf, eine anrührende Geste für die Kranken und für jene Gäste, die das Ritual miterlebten. Pfarrerin Anja Kunkel wurde von Ingrid Langemann vertreten.

An den Stehtischen im Innern und auf der Dachterrasse konnte man sich noch austauschen und den herrlichen Blick in die Weite genießen. (il)