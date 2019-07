Innenminister übergibt neues Ölwehrboot an die Feuerwehr

Die Südschiene Bayern und Baden Württemberg will mehr zusammenwachsen. In wirtschaftlicher Hinsicht wollen die beiden Länder in gemeinsame Projekte investieren. Dazu trafen sich die Ministerpräsidenten und Minister in Meersburg. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) und sein bayrischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) haben bei dieser Gelegenheit das neue Ölwehrboot der Feuerwehr präsentiert. Das Boot ist in Friedrichshafen stationiert und ist das erste von vier Booten, die rund um den Bodensee zum Einsatz kommen werden. Weitere Boote sollen künftig in Konstanz, Überlingen und Radolfzell stationiert werden.

Die Länder Baden-Württemberg und Bayern sowie die Schweiz und Österreich haben im Rahmen der Internationalen Gewässerschutzkommission Bodensee eine Öl- und Schadenswehr ins Leben gerufen. Deren Aufgaben beinhalten die Bekämpfung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen aller Art auf dem Bodensee, den Schutz ökologisch wertvoller Uferbereiche sowie Amtshilfe und Unterstützung anderer Stellen wie der Polizei der Gewässerdirektion. Um diese Aufgaben optimal erfüllen zu können, hat das Land Baden-Württemberg rund 7,6 Millionen Euro investiert, „um für den Schutz des Ökosystems Bodensee zu sorgen“, erklärt Thomas Strobl. „Bis zum zweiten Quartal kommenden Jahres ist auch das letzte der vier Boote im Einsatz“, verspricht er den Feuerwehrmännern.

Bayern leistet einen Beitrag

Der Bodensee sei der wichtigste Trinkwasserspeicher des Landes. Rund fünf Millionen Menschen profitierten von diesem Wasserreservoir. Um den Schutz des Gewässers zu gewährleisten, „brauchen wir modernste Technik und Ausrüstung“. Der bayerische Innenminister bedankte sich für die Investitionen, „auch wenn Bayern nur ein kleiner Teil des Bodensees gehört, leisten wir mit derzeit 800 Metern Ölsperre in Lindau sowie fünf Booten und einem Ölaufnahmegerät unseren Beitrag“, sagte Bayerns Innenminister Herrmann.

Die „Friedrichshafen D“ ist offiziell noch nicht im Einsatz. Mit der Indienststellung aller Boote werden die beiden rund 40 Jahre alten Feuerlöschboote in Friedrichshafen und Konstanz außer Betrieb genommen. Zunächst beginnt die Einweisung und Ausbildung der Bootsbesatzung der Feuerwehr Friedrichshafen. „Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Felix Engesser, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte, der gemeinsam mit seinen Kollegen Michael Bercher, Karsten Timmirhern, Markus Franke und Matthias Knor andere Kollegen unterweisen wird.

Offiziell wird das neue Boot ab September im Einsatz sein. Die „Friedrichshafen D“ ist mit zwei 550- PS-Motoren ausgestattet. Im Ernstfall können damit knapp 50 Stundenkilometer erreicht werden. Das Boot verfügt über drei Rettungshöhen, so dass schnell gehandelt werden kann, wenn eine Person aus dem Wasser oder einem Boot geborgen werden muss. Es hat medizinisches Personal mit an Bord und wird zur Brandbekämpfung und zur Ölabwehr genutzt. Es ist mit modernster Technik ausgestattet, die Besatzung erreicht ihre Einsatzorte somit schnell.