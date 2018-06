Initiativkreis verzeichnet erste Erfolge

In der letzten Sitzung des Gemeinderates im November ist der Meersburger Initiativ-Kreis B 31-neu (MIK), bestehend aus Bürgern und Gemeinderäten, erstmalig in Erscheinung getreten (die SZ berichtete). Knapp 14 Tage später haben die Gründungsmitglieder um Sprecher Rudolf Landwehr am Mittwochabend breite Rückendeckung zu ihrem Widerstand gegen die geplante Trassenführung der B 31-neu bekommen. Rund 170 Bürger informierten sich zusammen mit Bürgermeister Martin Brütsch sowie dem Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Hahn über den Planungsfall 7.5 und die Ziele von MIK.

Erklärtes Hauptziel der Verantwortlichen ist es, die linienbestimmte Planung einer neu zu bauenden, seenahen Umgehungsstraße zwischen Meersburg-West und Immenstaad zu kippen und stattdessen nach einer verträglichen Lösung zu suchen, die nicht ausschließlich zu Lasten Meersburgs geht und gleichzeitig andere Seegemeinden mit ins Boot holt. Mit möglichst großer Bürgerunterstützung in Form von aktiver oder passiver Mitgliedschaft will sich das neunköpfige Vorstandsgremium bei Verkehrsministerium und Regierungspräsidium Gehör verschaffen. Favorisiert wird eine Anbindung der B 31-neu an die vorhandene Umgehungsstraße östlich des Sabaknotens, wie es die Alternativplanung des Marburger Stadtplaners Wulf Hahn vor Jahren bereits vorgesehen hatte.

Einen Erfolgsschritt konnte Rudolf Landwehr schon verkünden. Für den 27. Januar habe der MIK schon einen Anhörungstermin beim Regierungspräsidium Tübingen erwirkt, so der frühere Meersburger Bürgermeister.

Die Anwesenden standen offensichtlich hinter der Gruppierung: Fleißig trugen sie sich in herumgereichte Mitgliederlisten ein. Bürgermeister Martin Brütsch bekräftigte ebenfalls die Wichtigkeit der Initiative durch den symbolischen Akt einer Unterschrift.

Bürgermeister unterschreibt auch

Eigentlich habe er schon zu einem früheren Zeitpunkt unterschrieben, betonte er. Außerdem versprach Brütsch, die Mitgliederlisten in Rathaus und bei Meersburg Tourismus auslegen zu lassen, um möglichst viele Bürger zu erreichen. Auch die Vorstände der Interessengemeinschaft Verkehrsplanung Ittendorf, Fritz Käser und Bernd Engesser trugen sich in die Liste ein.

Der Tenor der anschließenden Diskussionsrunde deckte sich weitgehend mit den von Rudolf Landwehr und dem Beiratsmitglied Hans-Heinrich Gerth vorgebrachten Zielvorstellungen. Vor allem das Suchen nach einer einvernehmlichen Alternativlösung zusammen mit den Nachbargemeinden sahen viele Redner als zielführend an.

Mario Eschrich äußerte seine Betroffenheit zur von Landwehr vorgestellten Planungsvariante 7.5 und der in Autobahnbreite geplanten Straßenführung entlang der Daisendorferstraße hinunter zur Fähre. Als direkter Anwohner bezeichnete er die Vorstellung davon als Katastrophe. Schon jetzt könnten Kinder, alte oder behinderte Menschen die stark befahrene Straße im Kuppenbereich kaum überqueren. Zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Lukas Janisch sprach er sich für Tempo 30 in der Daisendorferstraße aus.

Nächster Termin: MIK lädt am Sonntag, 13. Januar, zu einem Spaziergang über die geplante Trasse ein. Los geht es beim Gasthaus „Zum letzten Heller“ um 14 Uhr.