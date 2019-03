In Meersburg beginnt die neue Saison

Mit zwei attraktiven Zielen – dem Neuen Schloss und dem wiedereröffneten Fürstenhäusle – starten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) in die neue Tourismussaison in Meersburg. Am Montag haben Michael Hörrmann, Geschäftsführer der SSG, Birgit Rückert, als Leiterin der Schlossverwaltung Salem auch zuständig für Meersburg, und Gudrun Fischer, verantwortlich für Veranstaltungen und Führungen, der Presse einen Ausblick auf das Jahresprogramm 2019 gegeben.

Hörrmann freut sich über die zunehmende Beliebtheit des Neuen Schlosses dank einer konsequenten Bemühung um Besucher: „Die Besucher werden immer schleckiger, da muss man permanent besser werden, etwas Neues überlegen. Um 32 Prozent hätten die SSG die Besucherzahlen seit ihrer Gründung 2009 gesteigert: „Doppelt so viele Besucher wie alle elf Landesmuseen in Baden-Württemberg.“ Auch die Einnahmen aus Eintritt und Führungen seien um 77 Prozent gesteigert worden. Nur zu 40 Prozent würden die SSG noch aus Steuergeldern finanziert.

Wie Birgit Rückert berichtet, haben die Staatlichen Schlösser und Gärten die Führungen im neuen Jahr in eigener Regie übernommen und bieten einen verlässlichen Führungsbetrieb: Als zentrales Element gibt es von Montag bis Samstag täglich um 14 Uhr eine Standardführung durch die Schlossräume, sonntags gibt es jetzt ebenfalls um 14 Uhr wechselnde thematische Sonderführungen, zu sehen sind höfische Kultur in der Beletage, auch im Teehäusle und der kleine barocke Schlossgarten. Dazu kommt wieder ein Schlosserlebnis-tag am 16. Juni, ganz „à la française“, passend zum Jahresthema der SSG. Zum konsequenten Besucherwachstum trägt auch die private Vermietung des Schlosses für Veranstaltungen wie Tagungen oder Hochzeiten bei – 142 Mal wurde es 2018 gebucht, auch für 2019 gibt es schon über hundert Buchungen.

Zu Hause bei der Droste

Zweiter Höhepunkt ist das nach aufwendiger Sanierung mit neuer Konzeption wiedereröffnete „Fürstenhäusle“ der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff über den Weinbergen, das am 1. April öffnet und allein oder mit einer Kombikarte zusammen mit dem Schloss besichtigt werden kann. Wie Birgit Rückert erklärt, ist das Haus jetzt gleichzeitig Gedächtnisstätte für die Dichterin mit Räumen, die möglichst authentisch eingerichtet wurden, und Erlebniszentrum zur Auseinandersetzung mit ihrem Werk. Dazu dienen Hörstationen und ein Biedermeiersofa, das im neuen Besucherraum zum Schmökern einlädt.

Ein kleines Café lädt ebenso zum Verweilen wie die Sitzplätze im Freien mit herrlichem Blick auf Stadt und See. Auch hier gibt es nun täglich eine Führung in den historischen Räumen. Sie ist um 16 Uhr angesetzt, dass man sie nach dem Besuch des Neuen Schlosses wahrnehmen kann.