Im Wellenhof in Hagnau endet eine Ära

Nach 53 Jahren ist Schluss: Brigitte Ehrlinspiel gibt ihr Hotel Wellenhof in Hagnau auf. Am Sonntag verlassen ihre letzten Gäste das Anwesen in der Meersburger Straße. Die 75-Jährige freut sich zwar schon auf ihren Ruhestand, doch wie ihre Tage ohne das Hotel aussehen sollen, kann sie sich trotzdem noch gar nicht so recht vorstellen.

Ende vergangenen Jahres hat sie den Wellenhof an einen Investor aus Singapur verkauft, der Wurzeln am Bodensee hat. „Er hat sich bei mir gemeldet, weil er davon gehört hatte, dass ich mit dem Gedanken spiele, das Hotel zu verkaufen“, sagt sie. Inzwischen hat er es bereits verpachtet. In der nächsten Saison empfängt Barbaros Sögüt aus Meersburg die Gäste im Wellenhof.

Eine Saison lang hatte Brigitte Ehrlinspiel nun Zeit, sich von ihrem Haus und ihren Gästen zu verabschieden. „Ich habe in letzter Zeit so viele Verabschiedungen gehabt – mit weinenden Augen“, sagt sie. Kein Wunder, denn schließlich kennt man sich gut im Wellenhof. Zwei Drittel ihrer Gäste kommen regelmäßig, manche Stammgäste machen dreimal im Jahr Urlaub in dem idyllischen Hotel, in dem es mit zwei Suiten und fünf Doppelzimmern recht familiär zugeht. Das sei es auch, was die Gäste schätzen, sagt sie. „Es ist das Persönliche. Die Gäste sind bei mir daheim.“ Im Hotel oder auf der Terrasse könne man gut miteinander reden, gemeinsam ein Viertele Wein trinken und auch mal sein Herz ausschütten. „Ich kenne jede Lebensgeschichte“, sagt sie.

Beim Frühstück geht es lustig zu

Was sie nicht so gerne hat, ist wenn es zu ruhig ist. „Ich halte es nicht aus, wenn keiner beim Frühstück redet“, gibt sie zu. „Dann fange ich an.“ Meistens gehe es zunächst übers Wetter, so werde der Bann gebrochen. „Man muss die Leute aus der Reserve locken“, sagt sie mit funkelnden Augen. Gerade beim Frühstück werde es dann witzig. „Da wird dann gefrozzelt und wir nehmen uns gegenseitig auf den Arm“, sagt sie und lacht. Dabei werde es aber nie derb, sondern bleibe stets charmant.

Eigentlich kommt Brigitte Ehrlinspiel aus Schruns in Österreich. Ihren späteren Ehemann Ernst lernte sie dort kennen, als er bei einer Skiausfahrt im Bus zufällig neben ihr saß. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt sie und lächelt. Kurz später, 1965, heiratete sie dann nach Hagnau ein, wo seine Eltern das Hotel betrieben, das früher einmal Seeterrasse hieß. Die Arbeit ließ nicht lange auf sich warten: „Am Tag nach der Hochzeit hatten wir gleich 36 Gäste zum Frühstück“, berichtet sie. Die Arbeit gemeinsam mit ihrem Mann habe ihr immer Freude bereitet, alles sei Hand in Hand gegangen. Zunächst betrieben sie das Hotel in Vollpension, später in Halbpension und in den vergangen Jahren gab es nur noch Frühstück. 2010 wurde Ernst Ehrlinspiel krank, drei Jahre später verstarb er. Seither treibt sie das Hotel mit drei Helferinnen alleine um.

Brigitte Ehrlinspiel kann von einer Zeit erzählen, in der es noch etwas Besonderes war, mit dem Fernsprecher zu telefonieren und in der die Schifffahrt auf dem Bodensee von der Bundesbahn betrieben wurde. „Damals konnte man beim Schiffsanbinder Meichle in Hagnau Fahrkarten nach Hamburg kaufen“, sagt sie. Ein Zimmer zu buchen, dauerte viel länger als heute. Das meiste lief schriftlich ab. Zunächst riefen die Gäste an und ließen sich per Post ein Angebot schicken. Das Zimmer sollten sie so schnell wie möglich bestellen und gaben dann wieder per Telefon Bescheid. Bis die Bestätigung per Post eintraf, konnten gut drei bis vier Tage vergehen.

Charme der 1920er-Jahre

Heute nutzt Brigitte Ehrlinspiel den elektronischen Meldeschein. Doch auch, wenn über die Jahrzehnte so mach Modernes im Wellenhof Einzug gehalten hat, das Gebäude versprüht immer noch den Charme der 1920er-Jahre. Unverkennbar ist auch die Handschrift der Ehrlinspiels. Manches davon, zum Beispiel ihre selbstgemalten Aquarelle, wird Brigitte Ehrlinspiel mitnehmen in ihre neue Wohnung in Immenstaad. Ansonsten hat sie noch keine großen Pläne. Nur eines steht schon fest: „Endlich mal ausschlafen“, sagt sie. Außerdem will sie dann den Bodensee mal im Sommer kennenlernen und die Wege gehen, von denen ihre Gäste immer gesprochen haben.

Bürgermeister Volker Frede und Sarah Kunle, die Leiterin der Tourist-Information, bedankten sich mit einem Blumenstrauß und Konzert-Gutscheinen bei ihr. „Der Wellenhof ist eine Institution in Hagnau“, sagte Frede zu ihr. „Man spürt, dass Sie mit Herzblut dabei sind.“ Gastgeber wie Brigitte Ehrlinspiel seien es, die Hagnau als Ferienort so liebenswert machen, sagte Sarah Kunle.