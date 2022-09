Im Meersburger Roten Haus beginnt eine Sepp-Mahlen-Ausstellung

Maler, Poet, Vagabund: Das Leben des Bad Wurzacher Künstlers Sepp Mahler war facettenreich und ungewöhnlich. Vom 23. September bis 13. November würdigt die Galerie Bodenseekreis im Roten Haus am Meersburger Schlossplatz sein Wirken mit der Ausstellung „Ins Offene“.

Gezeigt werden mehr als 100 Werke, in denen sich stets seine faszinierende Lebensgeschichte und großen Ideale widerspiegeln und die auch 47 Jahre nach seinem Tod eine bemerkenswerte gesellschaftliche Aktualität haben, so schreibt die Galerie in einer Pressemitteilung.

Besucht werden kann die Ausstellung jeweils dienstags bis sonntags und an den Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Feierlich eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 23. September, um 18.30 Uhr im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich: Telefon 07541/2046400 oder E-Mail an kreiskulturamt.sekretariat@bodenseekreis.de