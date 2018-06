Das Meersburger Familienunternehmen Theurich feiert im Mai sein 50-jähriges Bestehen. Kürzlich ist Marc Theurich als Geschäftsführer einer neuen Filiale in Immenstaad mit ins Geschäft eingestiegen – und tritt damit in die Fußstapfen von Opa und Vater.

Es war im Mai 1966, als Edmund Theurich in der Meersburger Steigstraße 11 von Bruno Ströbele ein Geschäft für Spiel-, Leder- und Schreibwaren übernahm. Gemeinsam mit seiner Frau Lydia führte er den Laden 21 Jahre lang. Doch 1987 ereilte die Familie ein schwerer Schlag: Edmund Theurich erlitt einen Herzinfarkt und konnte nicht mehr arbeiten. Gerd Theurich erzählt, dass schon immer geplant gewesen sei, dass er das Geschäft eines Tages übernimmt, aber dann „ging es schnell“. Der damalige Bankkaufmann kündigte seine Stelle, vier Wochen später stand er im Laden in der Steigstraße. 29 Jahre später wiederholte sich die Geschichte, wenn auch zum Glück auf undramatischere Art und Weise. Familie Theurich übernimmt ein Ladengeschäft in Immenstaad – und Marco Theurich, der – auch hier eine Parallele – eine Banklehre absolviert hatte und BWL studierte, entschied sich, dort als Geschäftsführer zu arbeiten. „Ich hatte mir schon immer überlegt, einzusteigen“, erzählt der 25-Jährige.

In den 29 Jahren, in denen Gerd Theurich in Meersburg arbeitet, ist viel passiert. Nach dem zweiten Kind stieg seine Frau Jutta, eigentlich Anwaltsgehilfin, mit ein und brachte neuen Schwung mit ins Geschäft. „Ich habe den Laden modernisiert“, sagt sie lachend. Zwischenzeitlich gab es zudem neben dem Laden in der Steigstraße auch ein Geschäft in der Vorburggasse, inzwischen befindet sich das Hauptgeschäft in der Daisendorfer Straße. Die Filiale in der Steigstraße fungiert heute als „Sommerzweigstelle“, wie es Gerd Theurich formuliert, und hat von Ostern bis Oktober geöffnet.

Veränderungen brachte vor allem der Internethandel mit sich. Bei Spielwaren sei der Einfluss besonders deutlich. „Wir haben gemerkt, dass wir unser Sortiment umstellen müssen“, erzählt Gerd Theurich. Dieses reicht in Meersburg auf 400 Quadratmetern neben den über die Generationen hinweg altbewährten Artikeln der Schreib-, Leder- und Spielwaren über Wohn-Accessoirs bis hin zu besonderen Geschenkartikeln. „Wir gucken, dass wir am Puls der Zeit sind und unseren Kunden mit Vielfalt etwas bieten“, sagt Jutta Theurich. Sie geht regelmäßig auf Messen, um den neuesten Trends nachzuspüren. Zudem setzen die beiden auf Freundlichkeit und Service. Für die insgesamt zehn Mitarbeiter gibt es Coachings und regelmäßige Teamsitzungen. „Unsere Mitarbeiter sind Gold wert“, meint Jutta Theurich.

Durch Internet schwieriger

Auch wenn der Familienbetrieb bisher allen Widrigkeiten getrotzt hat, Zukunftsängste gibt es trotzdem. Die Frage sei, wie es mit dem Einzelhandel weitergehe. Denn sie sind davon überzeugt, dass es durch das Internet künftig noch schwieriger wird. „Es geht viel Kultur verloren“, bedauert Jutta Theurich. „Wir müssen mit Emotionen punkten“, ist sich die Familie einig. Denn auch der Wohlfühlfaktor der Kunden spiele eine große Rolle.

Darauf setzt Theurich auch im neuen Laden in Immenstaad, der seit Mitte Februar in der Hauptstraße seine Pforten geöffnet hat. Es ist die erste Filiale, die der Betrieb außerhalb von Meersburg eröffnet. Der Laden ist sehr modern und übersichtlich gestaltet „mit einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt“, erläutert Marco Theurich. „Mein Geschmack ist mit eingeflossen.“ Bisher sei das Geschäft bei den Kunden gut angekommen. Das Spannende sei, dass er seine eigenen Ideen umsetzen und deren Entwicklung sehen könne, sagt der 25-Jährige. Dass er nun in die Fußstapfen von Vater und Großvater getreten ist, erfüllt nicht nur den jungen Geschäftsführer mit Stolz. Auch die Eltern freuen sich sehr, dass ihr ältester Sohn mit eingestiegen ist.

Das 50-jährige Bestehen feiert der Familienbetrieb Theurich mit einer Jubiläums-Woche. In allen drei Läden gibt es Jubiläumsangebote und ein Gewinnspiel.